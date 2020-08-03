Замість очікуваного кросовера, новоявлена марка представила ефектний шоукар, але на конвеєр першим стане седан.

Гало-кар – це автомобіль або концепт, що німбом осяює усю лінійку марки. У молодого китайського бренду Voyah ним став чотиримісний електричний гранд-турер.

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Марка Voyah є преміальним суббрендом корпорації Dongfeng Motor. Марка має намір випускати виключно електромобілі та гібриди, для яких підготовлені архітектура ESSA (Electric Smart Secure Architecture) і платформа MVP (Multi-choice Valuable Power). Днями був представлений перший прототип марки – Voyah i-Land.

Якщо назва марки утворена від слова Voyage (“подорож”), то ім’я концепта є абревіатурою, що означає “i – Intelligent, L – Luxury, A – Autonomous, N – Nature, D – Delicate”. Тобто інтелектуальний, розкішний і вишуканий електрокар з автопілотом третього рівня піклується про природу.

Шоукар демонструє основні риси фірмового дизайну майбутньої лінійки автомобілів Voyah, притягуючи погляд до величезних 26-дюймових коліс з “мідними” спицями та вузької лінії на всю ширину “обличчя”, в яку вписані світлодіодні фари.

Інтер’єр, хоча й не повністю деталізований, також демонструє головні принципи внутрішньої архітектури майбутніх електрокарів та гібридів. Головна особливість – гігантський дисплей на всю ширину передньої консолі. Ще один екран вбудований у центральну частину керма, на ньому можна помітити кнопки “навігація”, “клімат”, “музика” та “світло”. Режими трансмісії перемикаються сенсорним джойстиком.

Фото: концепт Voyah i-Land / Аutohome

Починаючи з 2021 року марка Voyah планує виводити на ринок Китаю по одній новій моделі, аби за наступні п’ять років охопити всі найвадливіші сегменти: спочатку буде седан, потім кросовер, на 2022 рік запланований дебют мінівена, а там і про спорткари можна буде подумати. Voyah випускатимуть на колишньому заводі Renault в Ухані, потужність підприємства – 150 тисяч машин на рік.

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