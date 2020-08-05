Творець McLaren F1 випустив власний автомобіль під брендом імені себе.

Хоча у славнозвісного McLaren F1 вже є спадкоємець – Speedtail, дизайнер та інженер Гордон Мюррей вирішив створити наступника свого славнозвісного дітища. Свій автомобіль він назвав T.50 і це назва з подвійним символізмом.

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Мюррей присвятив автомобілям своє життя і його кар’єра у цій царині триває вже півстоліття. За цей час він встиг попрацювати над 49 автомобільними проектами, а перший автомобіль власної марки став 50-м. Ці цифри і відображені у назві суперкара.

Середньомоторне задньопривідне купе з інноваційними технологіями та гіпер-можливостями Мюррей анонсував ще у 2017 році. Тепер же компанія GMA повністю розкрила його дизайн, оприлюднила характеристики та розповіла про ціни та плани виробництва. Британці планують розпочати виробництво у січні 2022 року та зібрати усього 100 таких машин. Кожна вартістю від 2,36 мільйона фунтів – 2,615 млн євро або 85,581 млн гривень.

Фото: GMA T.50 / Gordon Murray Automotive

4,3-метровий тримісний суперкар має колісну базу у 2,7 метри та різнорозмірні колію та кліренс спереду і ззаду: відстань між передніми колесами становить 1586 мм, а між задніми – 1525 мм, а дорожній просвіт спереду – 120, а ззаду – 140 мм. Маса суперкара – 986 кіло, завдяки повсемісному використанню карбону та алюмінієвих сплавів.

У рух автомобіль приводить 3,9-літровий атмосферний V12 від Cosworth, модифікований Мюрреєм. Він важить 178 кг і є найлегшим серед собі подібних. Титан-алюмінієвий мотор працює в парі з шеститупеневою механічною коробкою передач Xtrac і генерує 663 к.с. потужності та 467 Нм крутного моменту. При цьому, в режимі V-Max Boost силова установка короткочасно здатна видавати потужність у 700 к.с. У ой же час режим GT, призначений для щоденних поїздок, обмежує потужність до 600 к.с., забезпечуючи менше споживання пального.



Фото: Гордон Мюррей за кермом GMA T.50 / Gordon Murray Automotive

Дизайн автомобіля навмисно зроблений максимально лаконічним, без зайвих кузовних елементів та вентиляційних отворів. При цьому, Мюррей з гордістю говорить про неперевершені аеродинамічні показники, котрі досягаються завдяки формам кузову та 40-сантиметровому “вентилятору” на кормі.

10-сторінковий прес-реліз у найяскравіших барвах описує новий суперкар. Повідомляється, що усі його компоненти мають британське походження, а 74-річний Гордон Мюррей має намір зустрічатися з кожним клієнтом особисто для обговорення програми персоналізації.

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