Преміальний бренд General Motors, представив свій перший повністю електричний кросовер Cadillac Lyriq, що вийде на ринок в кінці 2022 або на початку 2023 року.

Бренд Cadillac, що належить General Motors, представив свій перший повністю електричний кросовер: модель Lyriq, що відноситься до преміум-класу, вийде на ринок в кінці +2022 або на початку 2023 року.

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Lyriq розроблений з нуля і демонструє, як виглядатимуть усі майбутні електрокари марки Cadillac. У нього довга колісна база, ліхтарі на бічних віконних стійках, 22-дюймові диски, та велетенський 33-дюймовий дисплей майже на всю ширину передньої панелі. Запас ходу на одному заряді – майже півтисячі кілометрів.

Електрокар буде доступний у виконанні з переднім або повним приводом. Батарея ємністю 100 кВт*год, забезпечить пробіг у 480+ кілометрів. Динамічні характеристики поки не розкриваються.

Фото: Cadillac Lyriq / Cadillac

Новинку оснащуватимть за останнім словом техніки – найсучаснішими системами допомоги водію в комплексі SuperCruise та передовими засобами безпеки. Серед іншого, електрокар зможе самостійно прийхати з парковки до водія, як це роблять автомобілі Tesla у режимі Summon.

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