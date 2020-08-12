Спортивные седан и хетч появятся у немецких дилеров уже этой осенью.

Новое поколение A3 компания Audi показала в конце прошлого месяца, а теперь раскрыла детали о спортивных выполнениях обеих кузовных версий. "Больше динамики, больше мощности, больше удовольствия от вождения" – так описывает две свои новинки производитель из Ингольштадта.

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Audi S3 Sportback и S3 Sedan получили один 310-сильный турбомотор на двоих. Двухлитровый TFSI работает в паре с семипозицийним роботом, что позволяет и седану, и хэтчбеку ускоряться с места до 100 км/ч за 4,8 секунды. Максимальная скорость обоих автомобилей составляет 250 км/ч.

Визуально S3 Sportback и S3 Sedan можно отличить от A3 по шестиугольной решетке Singleframe с сотами, увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, массивному заднему диффузору и четырем выхлопным патрубкам.

Сравнение: новые Audi A3 и Audi S3 в кузове седан

Новые S3 добавили в габаритах по сравнению с актуальным поколением. Sportback стал длиннее на три сантиметра, а седан вырос в длину на четыре сантиметра. Оснащение S-моделей включает интеллектуальную спортивную подвеску, способную регулировать клиренс на 15 миллиметров. S3 2021 года можно будет приобрести с 18-дюймовыми колесными дисками, а за доплату их можно изменить на 19-дюймовые.

Сравнение: новые Audi A3 Sportback и Audi S3 Sportback

Интерьер S3 предусматривает сочетание натуральной кожи, алюминия, карбона и материала, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок – им обтянуты кресла.

Новые S3 получили виртуальную панель приборов и информационно-развлекательный комплекс третьего поколения, с точкой доступа Wi-Fi и технологии прогноза развития дорожной ситуации. Виртуальный ключ Audi Connect позволит владельцам запирать и отпирать автомобиль, а также запускать двигатель, через свой смартфон.

Фото: Audi S3 Sedan и Sportback 2021 модельного года / Audi

Прием заказов на новые Audi S3 стартует в европейских странах в августе 2020 года, а в автосалонах машины появятся в октябре. В Германии цены на S3 Sportback начинаются от 46 302 евро, S3 Sedan обойдется минимум в 47 179 евро. На старте продаж клиентам будет доступна лимитированная серия Edition one в особых цветах кузова Python Yellow для Sportback и Tango Red для Sedan.

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