Новый электрокар проведет официальную премьеру 9 сентября, а на днях прошел сертификационную проверку, в ходе которой показал способность преодолевать на полном заряде батареи 517 миль. Измерения проводились по стандартам EPA.

Lucid Air оснащен аккумуляторным блоком, который работает под напряжением 900 вольт и по характеристикам близок к батареям гоночных электрокаров. Их разработка велась более десяти лет, а на тестовых прототипах они успели проехать больше 20 миллионов миль.

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Фирма Atieva с 2018 года поставляет аккумуляторы для высоковольтных систем болидов гоночной серии Формула E. Эта фирма является дочерней компанией Lucid Motors, поэтому первому серийному автомобилю Lucid достались лучшие наработки в этой области.

Показатель в 500 миль пробега является чрезвычайным, поскольку к этому времени вершиной технологичности была цифра 400. Tesla Model S смогла достичь такого результата лишь через восемь лет после своего дебюта. А тут стартап без единого автомобиля в продаже выходит сразу с таким козырем.

Фото: результаты тестирования Lucid Air, в которых 517 миль указаны как средний пробег, а максимальный достигает 745 миль, а это уже почти 1200 километров / Electrek

Пока неясно, какая версия Lucid Air показала пробег в 832 километра на одном заряде. Вероятно, на тесты отправили топовое исполнение с двумя электромоторами общей мощностью в 1013 лошадиных сил и аккумулятором на 130 киловатт-часов. Стоит отметить, что в наиболее дальнобойной Tesla Model S Long Range Plus с запасом хода 402 мили (647 км) емкость аккумулятора скромнее – 100 киловатт-часов.

Премьера Lucid Air запланирована на 9 сентября. Выпускать электрические седаны будут на заводе в городе Каса-Гранде, штат Аризона. Первые автомобили в особой комплектации будут продавать по 165 тысяч долларов.

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