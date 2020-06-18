Похоже, дела в компании не очень пострадали из-за коронавируса, поскольку она настойчиво реализует поставленные цели и собирается нанять на работу новых работников, чтобы увеличить штат до 700 человек до конца этого года.

Планы нового автопроизводителя выглядят весьма обнадеживающе в свете последних событий, вызванных коронавирусом. Lucid Motors выбрала время для дебюта своего первого автомобиля и раскроет его полностью в начале осени.

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Первое издание Lucid Air под названием Dream Edition фирма уже не раз показывала на видео и фотографиях, однако на онлайн-презентации 9 сентября будет представлена массовая версия модели, которой обещаны несколько иной интерьер и внешний вид. Тогда же должны раскрыться детальные характеристики, комплектации и цены электрокара.

Фото: Lucid Air, завод и шоурум Lucid Motors / Lucid Motors

По предварительным заявлениям Lucid Motors, электромобиль будет иметь запас хода на одном заряде около 650 километров, а флагманская версия получит трехмоторную конфигурацию силовой установки мощностью в 1800 лошадиных сил.

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