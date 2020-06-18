Схоже, справи в компанії не надто постраждали, через коронавірус, оскільки вона наполегливо реалізує поставлені цілі та збирається найняти на роботу нових працівників, аби збільшити штат до 700 осіб до кінця цього року.

Плани нового автовиробника виглядають досить обнадійливо у світлі останніх подій, спричинених коронавірусом. Lucid Motors обрала час для дебюту свого першого автомобіля і розкриє його повністю на початку осені.

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Перше видання Lucid Air під назвою Dream Edition фірма вже не раз показувала на відео та фотографіях, однак на онлайн-презентації 9 вересня буде представлена масова версія моделі, котрій обіцяні дещо інший інтер’єр та зовнішній вигляд. Тоді ж повинні розкритись детальні характеристики, комплектації та ціни електрокара.

Фото: Lucid Air, завод та шоурум Lucid Motors / Lucid Motors

За попередніми заявами Lucid Motors, електромобіль матиме запас ходу на одному заряді близько 650 кілометрів, а флагманська версія отримає тримоторну конфігурацію силової установки потужністю у 1800 кінських сил.

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