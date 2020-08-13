Такой показатель запаса хода достигается благодаря силовой установке на водородных топливных элементах.

Грандиозный гиперкар с потрясающим видом обещают выпустить через два года. Тираж будет ограниченным, фирма планирует собрать 300 таких машин. Стоимость пока неизвестна.

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Калифорнийский стартап Hyperion Motors раскрыл карты о своем водородном гиперкаре XP-1, над которым уже 10 лет ведется активная работа. Пока перед нами концепт, производство обещают начать в следующем году, а первые заказчики получат свои автомобили уже в 2022 году.

Hyperion Motors утверждает, что в XP-1 используются технологии НАСА: системы генерации водорода и электроэнергии, новые типы материалов (композит карбона и титана, армированный кевларом), что позволило удержать массу автомобиля в пределах одной тонны.

Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах из сверхлегкого алюминиевого сплава дополнена гидравлическим регулированием дорожного просвета. Тормоза – карбон-керамические. "Крылья", что обвивают кузов купе, подвижные и имеют встроенные солнечные панели. Кроме того, внешние боковые зеркала также автоматически изменяют свое положение в зависимости от скорости, для улучшения аэродинамики.

Фото: Hyperion XP-1 / Hyperion Motors

Изогнутый дисплей диагональю 98 дюймов протянулся на всю длину центрального тоннеля. Педали и селектор коробки передач выполнены из титана. Мультимедиа можно управлять не только прикосновениями, но и с помощью жестов. Над водителем и пассажиром раскинулся стеклянный купол с автозатемнением. В отделке салона применены углепластик, титан и натуральная кожа.

В состав силовой установки Hyperion XP-1 вошли несколько электромоторов на постоянных магнитах, ионистор, который выступает в качестве источника тока, модуль топливных элементов с полимерной электролитической мембраной и трехступенчатая коробка. Водород хранится в баллонах из карбона и его запаса достаточно, чтобы проехать на одной заправке 1016 миль – это больше 1635 километров. Первую сотню на спидометре гиперкар набирает за 2,2 секунды, после старта, а максимальная скорость превышает 355 километров в час.

Hyperion Motors является одним из трех подразделений материнской компании Hyperion Inc. Два других – Hyperion Energy и Hyperion Aerospace специализируются на энергетике и аэрокосмической отраслях. Все три компании в своих проектах используют водород.

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