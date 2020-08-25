Чеська марка дійсно незабаром може викотити власний електромотоцикл, хоча вигляд байка у цьому випадку є лише модернізацією знайомих форм, стіореною незалежним дизайнером.

Марка JAWA отримала друге життя у 1997 році, а друге дихання відкрилось у грудні 2018 року, коли в Індії, під егідою компанії Classic Legends, яка належить Mahindra, розпочався випуск одноіменних мотоциклів. За ліцензією JAWA Moto в Індії випускається три моделі: JAWA, Forty Two та Perak, які є майже повними відповідниками оригінальних чеських мотоциклів. Нещодавно стало відомо, що індуси планують запустити у виробництво абсолютно новий електричний мотоцикл під одним із двох брендів – JAWA або Yezdi, під яким раніше випускались ліцензійні мотоцикли “Ява”.

Також цікаво: KTM продає два гоночних мотоцикли з серії MotoGP по $340 000 кожен

Про електробайк з офіційних джерел наразі відомо небагато, однак ясно, що стилістика мотоцикла буде максимально наближена до “класики”. Портал Electric Vehicle Web замовив профільному дизайнеру Сріджиту Крішнану рендери, що показали б вигляд байка, виходячи з відомих параметрів та спираючись на сучасні тренди і канонічні принципи дизайну. Результат його роботи виявився водночас простим і дуже вдалим.

Фото: авторський рендер електричного мотоцикла на основі класичного байка / Sreejith Krishnan / electricvehicleweb

Фактично, перед нами сучасна модель мотоцикла JAWA 300 CL, моторну секцію якого заповнив блок акумулятора. Сам же мотор тут вбудований у заднє колесо. А в “бензобаку” розміщене гніздо зарядного порту.

Фото: сучасний JAWA 300 CL з класичною будовою / JAWA

Британський портал Autocar припускає, що електричний байк повинен дебютувати у 2021 році, а виробництво розпочнеться не раніше 2022-го. Такі терміни дозволять JAWA вивести свій електробайк раніше за важливого суперника на індійському ринку – Royal Enfield.

Дивіться також: Китайці підробляють важкий мотоцикл М-72 "Дніпро"