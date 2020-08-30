Це гібридний хетчбек та дорожній кросовер Honda Jazz.

Найближчим часом в Україні розпочнуться продажі двох моделей Honda з гібридними бензиново-електричними силовими агрегатами. Це хетчбек В-класу Honda Jazz та псевдокрсовер Honda Jazz Crosstar.

В якості силових агрегаітів у новинок для українського ринку (в Європі вони продаються давно) – 1,5-літровий 97-сильний бензиновий двигун (131 Нм крутного моменту), який працюватиме в парі з електричним потужністю 109 к.с. та крутним моментом 253 Нм. Завдяки ним передньопривідний хетчбек Honda Jazz може розігнатись до 100 км/год за 9,4 секунди, а максимальна швидкість становить 175 к.с. Псевдокросоверу Honda Jazz Crosstar до першої сотні знадобиться на півсекунди більше.

Японський виробник обіцяє, що витрата пального в місті у Honda Jazz становить всього 2,4 л на 100 км (2,7 у крос-версії) – завдяки переважній роботи в цих умовах електричного, а не бензинового мотору. А от поза містом витрата зросте до 4,3 л (4,6 л у Crosstar) на сотню, тож в середньому автомобілю потрібно буде 3,6 л на 100 км шляху (3,9 л у Crosstar). Звичайно, реальні показники будуть більшими, однак навряд чи в кілька разів. Подібний силовий агрегат I-MMD, лише з більш потужними моторами, використовується на гібридній Honda CR-V.

Також у тему: тест-драйв гібридного Honda CR-V

Honda Jazz Crosstar відрізняється від "Джазу" позашляховим обвісом, тому трохи більший за габаритами. Кліренс моделі – 153 мм (на 3 см більше, ніж у Jazz), привід теж лише передній.

Одна з особливостей Honda Jazz – система складання сидінь Magic Seat, коли задній ряд може не лише складати спинки, але й подушки, утворюючи простір для багажу в салоні, а не багажнику.

Вартість автомобілів як для їх розмірів досить відчутна. Хетчбек Honda Jazz у єдиній комплектації Elegance становить 744 900 грн ($27 000), а крос-хетча Jazz Crosstar – 816 900 грн. ($29 500). Це дорожче за кросовер Honda HR-V.

Нагадаємо, що змінилось на ринку електромобілів та гібридів останнім часом.