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Нова Honda CR-V у гібридній версії суттєво відрізняється від конкурентів та навіть звичайних CR-V. Адже вона не лише надзвичайно тиха, але й "вміє співати". Однак про все по порядку.

Японці давно роблять гібридні автомобілі, однак ми мало про них знаємо. Наприклад, Honda випустила на ринок свій перший гібридний Insight більше двадцяти років тому – у 1999-му. Він став першим гібридом, який почав продаватись в Європі. Більше того, своє перше авто з бензиново-електричною силовою установкою "Хонда" продала в Україні ще у далекому 2005 році, тобто задовго до конкурентів. Це був гібридний Civic сьомої генерації. Виявляється, власник і досі на ньому їздить, і тільки минулого року в нього з’явилися перші проблеми з акумулятором.

Власний шлях

Гібридний кросовер CR-V дебютував минулого року, а цьогоріч з'явився в українській дилерській мережі. Він представлений в трьох версіях: комплектації Executive з переднім та повним приводом і Prestige. Але топові почнуть приїжджати лише у вересні, тому у нас на тест-драйві – Executive з переднім приводом.

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Для України їх випускають виключно в Японії. Американські машини до нас не їдуть, хоча хтось і зауважить, що заокеанські версії вже мають фейсліфтинг. З іншого боку, так легко відрізнити офіційні машини.

Звичайно, "Хонда" пішла власним шляхом і в плані конструкції електрично-бензинових силових агрегатів. Тому бренд вирішив відділитися від інших і називати власні гібриди трохи по-іншому – E-HEV. З такими табличками до нас надходять моделі з липня 2020 року. Розберемося, чим "Хондівські" силові агрегати відрізняються від інших гібридів.

Електромобіль з ДВС

Гібридна Honda CR-V ближча до електромобілів, ніж інші автомобілі з ДВС та електромоторами. По суті, це електромобіль, в якому бензиновий двигун виконує роль генератора. Однак не завжди.

Як і в інших гібридах, серце системи – це бензиновий двигун, який працює за циклом Аткінсона. І є ще пара електричних двигунів: один – генератор, інший – тяговий. Принципова відмінність від інших гібридів в тому, що тут немає коробки передач, а є набір зчеплень, які замикаються і передають тягу. Honda, на відміну від інших виробників, не декларує сумарну потужність силового агрегату. Адже машина їде або на електриці, або ж на бензиновому моторі. Бензиновик видає 145 сил, а максимальна потужність електромотора – 184 "конячки". Цей силовий агрегат значно потужніший, ніж, наприклад, у Toyota RAV4, де передній електромотор видає 120 сил.

Двигун внутрішнього згоряння в більшості випадків не має жорсткого зв'язку із передніми колесами. Існує лише невеликий діапазон у 80 – 120 км на годину, коли бензиновик все-таки крутить колеса напряму. Цей режим називається Engine Drive, і за увесь тест я “впіймав” його усього кілька разів. Щоб зрозуміти, що він ввімкнувся, на панелі приладів треба помітити, що загорілась маленька шестерня. Все! Інших змін у поведінці машини немає. Якщо ж на цих швидкостях треба інтенсивно прискоритись, в роботу знову вступає електродвигун. А бензиновий виробляє для нього електроенергію.

В більшості випадків CR-V Hybrid працює в електричному або гібридному режимах. Про те, що вони працюють, свідчать анімаційні піктограмки на панелі приладів. В гібридному режимі, який працює під час високих навантажень, живлення на електромотор йде не лише від батареї, але й від генератора. А той, в свою чергу, бере енергію від бензиновика. Тож при розгоні авто ДВС також інтенсивно набирає обертів, і водій відчуває, ніби саме бензиновий двигун прискорює машину.

Якщо автомобіль їде виключно на електротязі, то повного заряду батареї вистачає всього на 2 км, але система постійно сама підзаряджається. Кайф в іншому. В тому, що у електромотора завжди аж 315 Нм тяги, які доступні з першої ж секунди. І кросовер їде, та ще й як!

Така складна, на перший погляд, система, забезпечує важкій та немаленькій "Хонді" дуже скромний аппетит. В технічних характеристиках вказано, що машина здатна вкладатися у 5,3 літри, а в міському режимі – навіть у 5 літрів на сотню (бо там багато гальмувань і рекуперації). Я ж встановив власний рекорд у 5,1 л на 100 км.

Щоб досягти цифри в 5 літрів, від водія не треба якихось суперзусиль. Варто лише хвилин 15 проїхатися в спокійному режимі. Ну і бажано обрати режим Econ. Японці проводили цікаве дослідження. Протягом тесту вони вирахували, що в міському режимі на швидкості до 40 км/год гібрид здатен 82% часу їхати на електриці. В діапазоні 40-80 км/год половину часу їде без бензиновика. А на трасі при швидкості до 120 км на годину 60% часу їде на електриці.

Зрозуміло, що з такою економічністю дизель не потрібен. Його нема в лінійці CR-V навіть у Європі, з наступного року не буде й варіанту тільки з бензиновим мотором. Виключно гібрид!

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Сімейний присмак

У гібридної версії Honda CR-V кліренс 190 мм (стільки ж, як у гібридної Toyota RAV4 та Mazda СХ-5) – це трохи менше, ніж у бензинової версії (208 мм). Але з переднім приводом, як у нас, важко уявити, що хтось форсуватиме на ньому бездоріжжя. Це швидше сімейна машина. Сімейні цінності тут на першому плані. Величезні двері відкриваються майже на 90 градусів, чим забезпечують легку посадку на передній і на задній ряди. Поріг настільки низький (як для кросовера), що навіть мала дитина сама залізе. А ці кишені в дверях! А організація простору між передніми кріслами! На деяких кухнях в "хрущовках" місця менше.

Запас місця на задньому ряду – зовсім не для дітей. Хіба що таких, які в 11-му класі грають в баскетбольній команді. Швидше за все, навіть вони не дістануть колінами передні сидіння. Та й троє всядуться спокійно, адже підлога майже пласка, бо тунель ледве випирає. Водій може спостерігати за дітьми за допомогою сферичного салонного дзеркала, хоча воно не дуже вдало розташоване.

В гібриді цікаво організовано блок керування трансмісією. Таке я раніше бачив на "Акурах". На "бороді" замість важеля коробки передач – три кнопки. Вперед, нейтраль – просто натиснути кнопки. А щоб ввімкнути задній хід, треба втопити кнопку пальцем донизу. До такого треба звикати, але згодом можна це робити і наосліп.

Панель приладів проста, але яскрава і зручна, а вся "мультимедійка" виведена на центральний екран на 7 дюймів. В меню можна заблукати, хоча налаштувань безліч, але система трохи “гальмує”. Цікаво, що графіки економічності можна спостерігати лише на центральному екрані, а от роботу гібридної системи – тільки на панелі приладів.

Окрім того, на другому ряду можна змінювати кут нахилу спинок, є два роз'єми для USB. Коли задній ряд складається, то утворюється абсолютно пласка поверхня. Багажник великий – 497 літрів проти 477 у "Мазди", хоча на 83 л менший за "Тойотівський". У цій комплектації "Хонди" немає електроприводу дверей багажника, хоча навіть дешевші конкуренти його мають.

Він співає!

Якщо ж зазирнути в прайс-лист, то стане зрозуміло, що електропривід дверей багажника, так само як і підігрів керма, заднього ряду, електропривод крісла водія, проекційний екрани, панорамний дах і бездротова зарядка для мобільного є в дорожчому повноприводному виконанні гібрида – Prestige. Однак незалежно від комплектації бензиново-електричний CR-V робить те, чого я не зустрічав, а точніше не чув раніше. Він співає!

Справа в тім, що коли їдеш в електричному режимі, CR-V наспівує собі якусь мелодію. Це зроблено заради того, аби попередити пішоходів, які йдуть попереду. Хоча насправді співає дуже-дуже тихо, і пішоходи не чують, що позаду їде машина.

У порівнянні з попереднім CR-V, ця стала більш слухняною. І хоча керується кросовер краще за попередню генерацію, кермо стало гострішим, але характер все одно більше сімейний. Авто напрочуд комфортне, підвіска "не бачить" більшість дрібних нерівностей, та й великі проходить тихенько. Ще б пак, левову частку часу він їздить з вимкненим бензиновиком. Але гібридна "Хонда" ще й важча за конкурентів – заважує під 1660 кіло. І це теж впливає на більш комфортний стиль їзди.

Щоправда, при такому тихому двигуні чутно стукотіння камінчиків в арках коліс. Навряд чи почув би їх за звичайного бензинового чи дизельного двигуна.

Більше інформації – у офіційного імпортера

Швидко? І справді швидко

Навіть один електромотор жваво розганяє кросовер. По паспорту на розгін до першої сотні достатньо 8,8 секунди. Наші заміри показали рівно ще менше – 8,28 секунд! Вперше за останній час цифри виробника гірші, ніж реальні. І це на мокрій дорозі! Повнопривідна версія, згідно ТТХ, набирає сотню за 9,2. Це все одно швидше, ніж бензинова півторалітрова турбоверсія на 192 сили з повним приводом. Вона їде до сотні за 10 секунд.

А ще під кермом у "Хонди" є пелюстки, але вони відповідають не за перемикання передач, а за гальмування електромотором. Є чотири ступені опору, які дозволяють краще гальмувати, коли відпускаєш газ. Зміна сили рекуперації працює лише в спортивному режимі трансмісії.

Усі CR-V, які продаються в Україні, мають систему автоматичного гальмування, утримування в смузі, активний круїз-контроль, в тому числі і з режимом роботи в заторах, коли авто самостійно гальмує і рушає. Щоправда, коли "Хонда" зупинилася і стоїть більше 5 секунд, їй треба підказати про початок руху, натиснувши на газ. А потім знову можна відпустити і круїз-контроль сам керуватиме. А ще, коли виставляєш мінімальну дистанцію до авто попереду, вона все одно завелика за українськими мірками – інші авто часто влазять попереду. Наявність адаптивного круїз-контроля та систему утримування в смузі створює напівавтопілот, щоправда відпускати кермо надовго не виходить, електроніка одразу нагадує.

Гібрид вміє розпізнавати дорожні знаки, має автоматичне перемикання дальнього світла, підсвітку поворотів і кросс-трафік монітор.

Різниця в цінах не критична

Гарантія на гібриди в порівнянні з бензиновими CR-V збільшена з 3 до 5 років або 100 тисяч км на елементи гібридної силової установки. Єдине, чого боїться гібрид, – то це тривалих простоїв. Тому навіть під капотом є попередження, що коли машина не використовується, аби зберегти батарею в робочому стані, треба проїжджати щонайменше 30 хвилин раз на 3 місяці. Сам акумулятор гібрида розташований в підпіллі багажника, тому докатки немає, а є тільки ремкомплект.

Щодо цін, то гібридний CR-V, звичайно ж, дорожчий за варіант з турбобензиновиком. Але не критично. Передньоприводний гібрид коштує як повноприводний турбо, тобто цінник стартує з 1 мільйона 139 тисяч гривень. Повнопривідний Executive дорожчий на 68 тисяч, а Prestige – ще на 70.

Бензиново-електричний CR-V чітко показує нам, що у звичайних бензиновиків, не кажучи вже про дизель, немає ніяких шансів проти гібридів. І що найважливіше, – не потрібно йти на компроміси, аби керувати такими машинами. Це вже не аморфні створіння, які заради економії пального сумно й неквапливо переміщаються з точки А в точку Б. Це дуже динамічні, тихі та надсучасні автомобілі, які приносять справжнє задоволення від водіння! Принаймні, це стосується саме цієї гібридної "Хонди".

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Андрій Яцуляк.

Ціни та комплектації – за посиланням