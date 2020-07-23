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Новая Honda CR-V в гибридной версии существенно отличается от конкурентов и даже обычных CR-V. Ведь она не только очень тихая, но и "умеет петь". Однако обо всем по порядку.

Японцы давно делают гибридные автомобили, однако мы мало о них знаем. Например, Honda выпустила на рынок свой первый гибридный Insight больше двадцати лет назад – в 1999 году. Он стал первым гибридом, который начал продаваться в Европе. Более того, свое первое авто с бензино-электрической силовой установкой "Хонда" продала в Украине еще в далеком 2005 году, то есть задолго до конкурентов. Это был гибридный Civic седьмой генерации. Оказывается, владелец до сих пор на нем ездит, и только в прошлом году у него появились первые проблемы с аккумулятором.

Личный путь

Гибридный кроссовер CR-V дебютировал в прошлом году, а в этом году появился в украинской дилерской сети. Он представлен в трех версиях: комплектации Executive с передним и полным приводом и Prestige. Но топовые начнут приезжать только в сентябре, поэтому у нас на тест-драйве – Executive с передним приводом.

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Для Украины их выпускают исключительно в Японии. Американские машины к нам не едут, хотя кто-то и заметит, что заокеанские версии уже после фейслифтинга. С другой стороны, так легко отличить официальные машины.

Конечно, "Хонда" пошла своим путем и в плане конструкции электрически бензиновых силовых агрегатов. Поэтому бренд решил отделиться от остальных и назывет собственные гибриды немного по-другому – E-HEV. С такими табличками к нам поступают автомобили с июля 2020 года. Разберемся, чем "Хондовские" силовые агрегаты отличаются от других гибридов.

Электромобиль с ДВС

Гибридная Honda CR-V ближе к электромобилям, чем другие автомобили с ДВС и электромоторами. По сути, это электромобиль, в котором бензиновый двигатель выполняет роль генератора. Однако не всегда.

Как и в других гибридах, сердце системы – это бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона. И есть еще пара электрических двигателей: один – генератор, другой – тяговый. Принципиальное отличие от других гибридов в том, что здесь нет коробки передач, а есть набор сцеплений, которые замыкаются и передают тягу. Honda, в отличие от других производителей, не декларирует суммарную мощность силового агрегата. Ведь машина едет либо на электричестве, либо же на бензиновом моторе. Бензиновик выдает 145 сил, а максимальная мощность электромотора – 184 "лошадки". Этот силовой агрегат значительно мощнее, чем, например, у Toyota RAV4, где передний электромотор выдает 120 сил.

Двигатель внутреннего сгорания в большинстве случаев не имеет жесткой связи с передними колесами. Существует лишь небольшой диапазон в 80 – 120 км в час, когда бензиновый двигатель все-таки крутит колеса напрямую. Этот режим называется Engine Drive, и за весь тест я “поймал” его всего несколько раз. Чтобы понять, что он включился, на панели приборов надо заметить, что загорелась маленькая шестерня. Все! Других изменений в поведении машины нет. Если же на этих скоростях надо интенсивно ускориться, в работу снова вступает электродвигатель. А бензиновый производит для него электроэнергию.

В большинстве случаев CR-V Hybrid работает в электрическом или гибридном режимах. О том, что они работают, свидетельствуют анимированные пиктограммки на панели приборов. В гибридном режиме, который работает во время высоких нагрузок, питание на электромотор идет не только от батареи, но и от генератора. А тот, в свою очередь, берет энергию от бензинового. Поэтому при ускорении ДВС также интенсивно набирает обороты, и водитель чувствует, будто именно бензиновый двигатель ускоряет машину.

Если автомобиль едет исключительно на электротяге, то полного заряда батареи хватает всего на 2 км, но система постоянно сама подзаряжается. Кайф в другом. В том, что у электромотора всегда целых 315 Нм тяги, доступных с первой же секунды. И кроссовер едет, да еще и как!

Такая сложная, на первый взгляд, система обеспечивает тяжелой и немаленькой "Хонде" очень скромный аппетит. В технических характеристиках указано, что машина способна вкладываться в 5,3 литра, а в городском режиме – даже в 5 литров на сотню (потому что там много торможений и рекуперации). Я же установил собственный рекорд в 5,1 л на 100 км.

Чтобы достичь цифры в 5 литров, от водителя не надо каких-то суперусилий. Стоит только минут 15 проехаться в спокойном режиме. Ну и желательно выбрать режим Econ. Японцы проводили интересное исследование. В течение теста они вычислили, что в городском режиме на скорости до 40 км/ч гибрид способен 82% времени ехать на электричестве. В диапазоне 40-80 км/ч половину времени едет без ДВС. А на трассе при скорости до 120 км в час 60% времени едет на электричестве.

Понятно, что с такой экономичностью дизель не нужен. Его нет в линейке CR-V даже в Европе, со следующего года не будет и варианта только с бензиновым мотором. Исключительно гибрид!

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Симейный привкус

У гибридной версии Honda CR-V клиренс 190 мм (столько же, как у гибридной Toyota RAV4 и Mazda СХ-5) – это чуть меньше, чем у бензиновой версии (208 мм). Но с передним приводом, как у нас, трудно представить, что кто-то будет форсировать на нем бездорожье. Это скорее семейная машина. Семейные ценности здесь на первом плане. Огромные двери открываются почти на 90 градусов, чем обеспечивают легкую посадку на передний и задний ряды. Порог настолько низкий (как для кроссовера), что даже маленький ребенок сам залезет. А эти карманы в дверях! А организация пространства между передними креслами! На некоторых кухнях в "хрущевках" места меньше.

Запас места на заднем ряду – вовсе не для детей. Разве что тех, кто в 11-м классе играет в баскетбольной команде. Скорее всего, даже они не достанут коленями передние сиденья. Да и трое усядутся спокойно, ведь пол почти плоский, потому что тоннель всего чуть-чуть выпирает. Водитель может наблюдать за детьми с помощью сферического салонного зеркала, хотя оно не очень удачно расположено.

В гибриде интересно организован блок управления трансмиссией. Такое я раньше видел на "Акурах". На "бороде" вместо рычага коробки передач – три кнопки. Вперед, нейтраль – просто нажать кнопки. А чтобы включить задний ход, надо утопить кнопку пальцем вниз. К такому надо привыкать, но впоследствии можно это делать и вслепую.

Панель приборов простая, но яркая и удобная, а вся "мультимедийка" выведена на центральный экран на 7 дюймов. В меню можно заблудиться, хотя настроек множество, но система все-таки немного тормозит. Интересно, что графики экономичности можно наблюдать только на центральном экране, а вот работу гибридной системы – только на панели приборов.

Кроме того, на втором ряду можно менять угол наклона спинок, есть два разъема для USB. Когда задний ряд складывается, то образуется абсолютно плоская поверхность. Багажник большой – 497 литров против 477 в "Мазды", хотя на 83 л меньше "Тойотовский". В этой комплектации "Хонды" нет электропривода двери багажника, хотя даже у более дешевых конкурентов она присутствует.

Он поет!

Если же заглянуть в прайс-лист, то станет понятно, что электропривод двери багажника, так же как и подогрев руля, заднего ряда, электропривод кресла водителя, проекционный экран, панорамная крыша, беспроводная зарядка для мобильного есть в более дорогом полноприводном исполнении гибрида – Prestige. Однако независимо от комплектации бензиново-электрический CR-V делает то, чего я не встречал, а точнее не слышал раньше. Он поет!

Дело в том, что когда едешь в электрическом режиме, CR-V напевает себе какую-то мелодию. Это сделано ради того, чтобы предупредить пешеходов, которые идут впереди. Хотя на самом деле поет очень-очень тихо, и пешеходы не слышат, что сзади едет машина.

По сравнению с предшественником, CR-V стала более послушной. И хотя управляется CR-V лучше, чем предыдущая генерация, руль стал острее, но характер все равно больше семейный. Автомобиль удивительно комфортный, подвеска "не видит" большинство мелких неровностей, да и крупные тихонько проходит. Еще бы – львиную долю времени он ездит с выключенным бензиновым мотором. Но гибридная "Хонда" еще и тяжелее конкурентов – весит под 1660 кило. И это тоже влияет на более комфортный стиль езды.

Правда, при таком тихом двигателе слышно стук камешков в арках колес. Вряд ли услышал бы их на обычном бензиновом или дизельном двигателе.

Больше информации – у официального импортера

Быстро? И в самом деле быстро

Даже один электромотор резво разгоняет кроссовер. По паспорту на разгон до первой сотни достаточно 8,8 секунды. Наши замеры показали 8,28 секунд! Впервые за последнее время цифры производителя оказались хуже, чем реальные. И это на мокром покрытии! Полноприводная версия, согласно ТТХ, набирает сотню за 9,2. Это все равно быстрее, чем полуторалитровая бензиновая турбоверсия на 192 силы с полным приводом. Она едет до сотни за 10 секунд.

А еще под рулем у "Хонды" есть лепестки, но они отвечают не за переключение передач, а за торможение электромотором. Есть четыре ступени сопротивления, которые позволяют лучше тормозить, когда отпускаешь газ. Изменение силы рекуперации работает только в спортивном режиме трансмиссии.

Все CR-V, которые продаются в Украине, оснащаются системами автоматического торможения, удержания в полосе, активным круиз-контролем, в том числе и с режимом работы в пробках, когда автомобиль самостоятельно тормозит и трогается. Правда, когда "Хонда" останавливается и стоит больше 5 секунд, ей надо подсказать о начале движения, нажав на газ. А потом снова можно отпустить, и круиз-контроль сам будет руководить. А еще, когда выставляешь минимальную дистанцию до авто впереди, она все равно великовата по украинским меркам – другие авто часто влезают впереди. Наличие адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе создает полуавтопилот, правда, отпускать руль надолго не получается, электроника сразу напоминает.

Гибрид умеет распознавать дорожные знаки, имеет автоматическое переключение дальнего света, подсветку поворотов и кросс-трафик монитор.

Разница в ценах не критична

Гарантия на гибриды в сравнении с бензиновыми CR-V увеличена с 3 до 5 лет или 100 тысяч км на элементы гибридной силовой установки. Единственное, чего боится гибрид, – это длительных простоев. Поэтому даже под капотом есть предупреждение, что когда машина не используется, чтобы сохранить батарею в рабочем состоянии, надо проезжать минимум 30 минут раз в 3 месяца. Сам аккумулятор гибрида расположен в подполье багажника, поэтому докатки нет, а есть только ремкомплект.

Что касается цен, то гибридный CR-V, конечно же, дороже варианта с турбобензиновиком. Но не критично. Переднеприводный гибрид стоит как полноприводный турбо, то есть ценник стартует с 1 миллиона 139 тысяч гривен. Полноприводный Executive дороже на 68 тысяч, а Prestige – еще на 70.

Бензиново-электрический CR-V четко показывает нам, что у обычных бензиновых моторов, не говоря уже о дизеле, нет никаких шансов против гибридов. И что самое важное – не нужно идти на компромиссы, чтобы управлять такими машинами. Это уже не аморфные создания, которые ради экономии горючего печально и неторопливо перемещаются из точки А в точку Б. Это очень динамичные, тихие и сверхсовременные автомобили, которые приносят истинное удовольствие от вождения! По крайней мере, это касается именно этой гибридной "Хонды".

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Андрей Яцуляк.

Цены и комплектации – по ссылке