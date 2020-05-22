Купе оснащене мотором потужністю у неймовірні 1500 кінських сил.

Гоночна команда P-Racing вже довгий час працює з різними моделями Honda Civic і досягла на цьому поприщі надзвичайного результату. Останній дрегстер P-Racing на базі купе Civic п’ятого покоління.

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Оригінальні купе Honda Civic п’ятого покоління оснащувались моторами невеликого об’єму, від 1,5 до 1,8 літра, максимальна потужність агрегата становить 197 к.с., однак такі авто були доступні лише в Японії. Найпотужнішою версією глобальних комплектацій “Сівік” було купе з мотором на 125 сил.

Під капотом цього Civic встановлений мотор ємністю 2,2 літри, потужністю у 1500 кінських сил, оберти передаються на обидві осі дрегстера. Повнопривідний Civic зміг показати небувалий час на дреговій прямій, проїхавши 402 метри за 7,45 секунди. Швидкість на фініші становила близько 300 км/год, а перша сотня на спідометрі показалась вже через 1,1 секунди, після старту.

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