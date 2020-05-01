У гаражі шоумена та дріфтера вже чимало "Мустангів" та різних "Фордів", але останній болід має шанс стати кращим з них.

Новий фільм про супергероя Бетмена вийде на екрани влітку наступного року. Образ автомобіля для “The Batman” створив голлівудський дизайнер Еш Торп. Він же допоміг команді Hoonigan з візуалізацією нової дріфт-машини для Кена Блока.

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Дріфтер показав процес створення свого нового боліда на відео – учасники процесу працювали в умовах карантину з дому, використовуючи конференц-зв’язок. Над проектом працювали троє: сам Кен Блок, який зізнався, що дуже любить “Мустанги” 1980-х років, його поплічник Брайан Скотто та, власне, Еш Торп.

За основу взяли Ford Mustang в кузові, який називають Fox-Body. Для його дизайну Еш запропонував купу шалених ідей, частину яких команда реалізувала у графічному рендері бойової машини. Кен вже охрестив цей проект HooniFox і чекає на його втілення в реальному автомобілі. Технічних подробиць про машину поки немає, однак можна не сумніватись, що під капотом буде надзвичайно потужний агрегат від Ford, як і в інших спорткарах Кена Блока.

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