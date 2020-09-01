Новий Mercedes-Benz S-Class вже на підході, за ним вийдуть нові версії німецького седана від AMG та Maybach, тож на малодосяжних висотах британському "Привиду" буде не самотньо.

Минуло більше 10 років з тих пір, як Rolls-Royce представив Ghost – доступнішу альтернативу флагманському седану Phantom.

Фото: Rolls-Royce Ghost 2021 / Rolls-Royce

Можливо, “доступний” – не найбільш підходящий термін, оскільки коштує він близько 300 000 доларів у базовому виконанні. Новий Ghost буде у всьому кращим і навряд чи дешевшим за попередника.

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Ghost зразка 2021 модельного року отримав 6,75-літровий двигун V12 “наступного покоління”, він продукує 563 кінські сили та 850 Нюнметрів крутного моменту.



Як і Phantom та Cullinan, новий Ghost використовує платформу Architecture of Luxury, розроблену спеціально для Rolls-Royce, на відміну від попередника, збудованого на шасі BMW. Пишний седан може похвалитися лазерними фарами, що освітлюють дорогу попереду на цілих 600 метрів. RR каже, що це вдвічі більший діапазон світлодіодної фари, в той час як інтенсивність в десять разів перевищує інтенсивність звичайного джерела світла.

Як і у будь-якого іншого Rolls-Royce, справжня магія знаходиться всередині салону, де Ghost отримує більше 100 кілограмів звукопоглинальних матеріалів, що забезпечує майже повну безшумність у салоні. Зіркове оздоблення стелі Starlight Headliner та зіркова панель на центральній консолі разом налічують близько 1000 світлодіодних крапок.

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