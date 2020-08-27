Представницький седан презентують 2 вересня.

Протягом усього літа німецький автовиробник дражнив нас тізерами та дробленою інформацією про свій наступний флагманський седан, однак вже зовсім скоро розкриє його повністю. “Зустрічайте Мерседес у цифровому світі” – презентація новинки відбудеться в онлайн-форматі на платформі Meet Mercedes Digital.

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Раніше, в рамках рекламної кампанії Meet the S-Class Digital, виробник розповідав про мультимедійні можливості, інноваційні системи безпеки і технології комфорту нового седана. Нині ж виробник почав зворотний відлік до повноцінної прем'єри.

Фото: офіційні тізери нового Mercedes-Benz S-Class / Daimler

Під час презентації, керівник концерну Daimler Ола Калленіус “запросить глядачів на ексклюзивний тест-драйв”, шеф-дизайнер Гордій Вагенер розкриє деталі фірмового стилю, директор з продажу Брітта Сігер розповість про вплив інновацій на призначений для користувача досвід, а виконавчий директор Маркус Шефер – про передові технології безпеки. Крім того, своїми першими враженнями від нового Mercedes-Benz S-класу поділяться знаменитості.

Також в рамках презентації компанія дозволить глядачам зазирнути на втаємничену “Фабрику 56” – ультрасучасний виробничий комплекс з високим ступенем автоматизації, на якому і будуть випускати флагманську модель.

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