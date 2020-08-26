Нові модифікації вже доступні для замовлення на окремих ринках, ціни відомі.

Для Range Rover Evoque та Land Rover Discovery Sport тепер доступні спеціальні виконання, а також вибір ефективних електрифікованих двигунів та новітньої вдосконаленої інформаційно-розважальної системи Land Rover Pivi.

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Два оновлені ефективні чотирициліндрові дизельні двигуни Ingenium наступного покоління тепер доступні для Evoque та Discovery, обидва з технологіями Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV). Використовуючи стартер-генератор та 48-вольтову акумуляторну батарею, MHEV-версії забезпечують більш плавну роботу на старті та при зупинці і дозволяють заощаджувати пальне, не потребуючи підключення та зарядки. Двигуни доступні з віддачею у 165 та 200 к.с., тож вони більш потужні та ефективніші, ніж двигуни, які вони замінюють.

Фото: оновлені Range Rover Evoque та Land Rover Discovery Sport / Land Rover

Разом з тим, Land Rover запровадив ряд вдосконалень для обох моделей та запропонував ряд стилістичних рішень.

Вишукана розкіш: новий Range Rover Evoque Autobiography поєднує в собі відому розкішну модель Range Rover із витонченими деталями дизайну та вишуканим інтер'єром із найсучаснішими технологіями;

Потужна нова версія: Discovery Sport Black оснащений двигуном Ingenium 290PS, що пропонує підвищену продуктивність та передові технології;

Ефективні нові двигуни: потужні та ефективні м'які гібриди, представлені в лінійці разом із нещодавно запущеними гібридами P300e, включаючи два нові ефективніші дизелі Ingenium, на додаток до трициліндрового 1,5-літрового бензинового двигуна Ingenium для Evoque;

Мультимедійний комплекс останнього покоління: ​​найдосконаліша цифрова система Land Rover – Pivi, тепер доступна для обох автомобілів. Модернізована структура меню інтуїтивно зрозуміла і дозволяє переходити до найпопулярніших пунктів з головного екрану не більше, ніж у два натискання;

Ширші можливості підключення: інтернет-медіа включає інтегрований безпосередньо в меню інформаційно-розважального комплексу програми Spotify із включеними даними, підключенням Bluetooth для двох телефонів одночасно, а також бездротову зарядку з можливістю посилення сигналу;

Програмне забезпечення “повітрям”: вбудована SIM-картка з двома модемами дозволяє проводити планові оновлення програмного забезпечення для автомобілів без необхідності відвідувати дилера;

Відмінне самопочуття: нова система фільтрації повітря в салоні фільтрує дрібні частинки, алергени, пилок і навіть сильні запахи та дозволяє перевіряти їх рівні на сенсорному екрані;

Інтелектуальний ADAS: комплексна нова технологія включає в себе об'ємну 3D камеру, а також нові монітори заднього зіткнення;

Доступно для замовлення зараз: новий Range Rover Evoque коштує у Британії від 32 100 фунтів (1 157 958 гривень). Новий Discovery Sport коштує від 31 915 фунтів стерлінгів (1 151 285 гривень).

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