08:56, сьогодні 0

Найменший кросовер від Skoda майже рік після прем'єри добирався до українських споживачів, але очікування виявилось вартим цього. Автомобіль для нашого ринку виявся напрочуд вдало підготовленим, а головне - приємно вразив ціною.

Майже рік тому ми випробували Skoda Kamiq на французьких дорогах. Як тільки-но він з'явився в Україні, ми першими взяли його на тест, і я спробую порівняти "французькі" враження з "українськими", Адже часто європейські версії суттєво відрізняють від тих, які пропонують для нас. Так сталося і цього разу. Причому ці зміни однозначно на користь українцям.

Приємний сюрприз

Принципова різниця між тестом у Франції і в Україні полягає не лише в рожевих винах та лавандових полях. Вона в моторах. Адже на тесті у Франції не було машин з півторалітровими TSI. А тепер у мене саме така "Шкода". Але є ще одна добра новина про мотори. В європейському прайс-листі, окрім 115-сильного дизеля об'ємом 1.6 л, було ще три бензиновика. Найдешевшим був трициліндровий літровий TSI на 95 сил.

Дилери взагалі з пересторогою чекали на "Камік", побоюючись високих базових цін. І чехи знайшли вихід, встановивши в якості базового двигуна добре відомий українцям атмосферний мотор 1,6 MPI на 110 сил, який комплектується механікою на 5 передач, або ж АКП з гідронсформатором (ні, не роботом). Тобто все, як люблять українці – перевірені та надійні агрегати, та ще й недорогі. З таким мотором ціна “Каміка” розпочинається з 476 тисяч гривень. Це позначка, недосяжна для більшості конкурентів.

Skoda Kamiq – третій, найменший і, відповідно, найдешевший кросовер марки. Традиційно для SUV "Шкоди" його назва починається на букву К та закінчується на Q. Своїм ім'ям він зобов'язаний мові північних народів Канади і означає "щось, що ідеально пасує його власнику, наче друга шкіра". Мабуть в цю спеку вона трохи згоріла, судячи з кольору нашого екземпляру.

Також у тему: тест-драйв Skoda Karoq

Чий родич?

Новий Kamiq побудовано не з чистого аркуша паперу, а на платформі MQB-A0. Тож він – "рідний брат" кросоверів Volkswagen T-Cross та Seat Arona. Але чехи також максимально уніфікувало цей кросовер з хетчбеком Scala. І на ринку кросоверів В-сегменту, який росте наче на дріжджах, “Шкода” покладає на “Камік” великі сподівання.

Тому головне питання, на яке шукатиму відповідь сьогодні "Камік" – це просто "Скала" з вищою підвіскою чи щось більше? Певно, що ні, адже навіть зовні вони не схожі. В кросовері в очі кидається двоповерхова оптика, як у інших SUV від Skoda.

Відрізняється він від "Скали” і за габаритами. Кросовер на 12 см коротший, але на 6 см вищий за Scala при ідентичній ширині та колісній базі. Відповідно, в салоні Kamiq`а більш вертикальна посадка. Але навіть незважаючи на це, "Камік" дотримується традиції "Шкоди" пропонувати більше місця, аніж конкуренти. Я спокійно сів на задній ряд за кріслом, відрегульованим під мене. І перед колінами лишалося ще мінімум 10 см місця.

Але, якщо порівнювати зі співплатформенним VW T-Cross, у Kamiq задній диван не регулюється вздовж. Тому і розмір багажника лишається незмінним – 400 літрів. Але це все одно найкращий показник в класі. Якщо ж скласти спинки другого ряду, то в салон увійде 1395 літрів. Цікаво, що за доплату можна отримати складане переднє пасажирське крісло, що дозволить перевозити габаритні речі довжиною 2,5 метра. Окрім цього, "Камік" першим в класі отримав електропривід дверей багажника, щоправда в нашому авто немає, бо ця опція йде за доплату.

Традиційно у "Каміка" чимало опцій з переліку Simply clever. Під капотом – це кришка бачка омивача, яка трансформується у велику гумову лійку, парасолька в дверях водія, шкребок на кришці бака, багажник, в якому чимало гачків для пакетів і зручні сітки для дрібних речей.

В Kamiq найбільший в класі кліренс. Він на 4 см більший ніж у Scala. Тобто 188 мм, це ж як у "Кодьяка". При цьому дно пласке і зашито пластиком майже до середини. Але це не робить “Камік” позашляховиком з однієї простої причини. Платформа виключно передньоприводна, до того ж у кросовера немає ніяких позашляхових режимів. Але ринок давно більше цінує кліренс, ніж повний привод. Погляньте, на конкурентів, більшість кросоверів продається з переднім приводом. Аби на бордюр виїхати і не боятися ямок, його не треба.

Більше інформації – за посиланням.

Простіше, але дешевше

Пам'ятаю, що у Франції всі тестові "Каміки" мали електронний екран перед водієм – віртуальний кокпіт на 10,2 дюйма. Це було революційне рішення для такого бюджетного авто. Конфігурацію дисплея можна було змінювати, робити спідометр та тахометр маленькими, а на центр екрана виводити гігантську картинку навігації. Але в нашій "Шкоді" – звичайна панель приладів, а віртуальний кокпіт пропонується як опція. На центральній консолі - 8-дюймовій екран мультимедійної системи, хоча найбільший має 9,2 дюймів, а в найпростіших – 6,5 дюймів.

Мультимедія дозволяє підключити телефон до Apple Car Play чи Android Auto через блютус. На екрані - велика яскрава картинка. Хоча інтер'єр традиційно для "Шкоди" чорний, проте з якісним пластиком. Єдина яскрава деталь – вставка бежевого кольору. І, традиційно, бездоганна ергономіка.

Двигуни на будь-який смак

Kamiq уніфіковано зі "Скалою" і з точки зору техніки, тому й їде схоже. Під час тесту в Провансі я їздив на літровому TSI на 115 сил та на дизелі 1.6. Перший запам'ятався мені стрекотанням трициліндровика, але непоганою тягою в 200 номів з самих низів. З роботом 115-сильний TSI набирав сотню рівно за 10 секунд. За стільки ж розганявся і дизель. А другим мотором, який дістався мені на тест, став дизель 1,6 л на 115 сил. Він виявився тяговитішим за бензиновик, бо мав 250 Нм. Але з точки зору динаміки різниця з TSI виявилася мізерною. Тих самих 10 секунд до сотні.

Також у тему: як замовити Skoda онлайн

Півторалітровий TSI, який у нас на тесті, вже є в прайс-листах – він коштує 23 400 доларів, тобто майже 664 тисячі грн. Це непогана ціна на фоні конкурентів. Та найголовніше, що з цим мотором “Камік” значно веселіше їде. У нього 250 Нм тяги в діапазоні 1500-3500 об/хв. І розгін до сотні він виконує за 8,4 секунди. Це на півтори секунди швидше, ніж у літрового TSI на 115 сил. До речі, я перевірив динаміку Kamiq за допомогою спеціального GPS-вимірювача Dragy. Вмикаю спорт-режим, вимикаю кондиціонер… з першої ж спроби “Камік” показав 8,49 секунди. Це при тому, що надворі дуже жарко – майже 30 градусів за Цельсієм. З кожним наступним стартом результат ставав гіршим, тож зарахуємо цей. І круто, що він підтвердив цифру виробника. Браво!

Що стосується вражень про комфорт, то на тесті у Франції я думав, “щось добряче трясе, що ж буде на українських дорогах?” Але є кілька “але”. У Франції була версія зі спортивною підвіскою, машину було взуто у низькопрофільну гуму з дисками на 18 дюймів. Зараз же значно вища гума – 205/55 R17. І без спортивної підвіски. І мені здалося, що це один з найкомфортніших кросоверів на ринку. Ні можна було би зробити ходову ще м’якшою, але тоді би втратилася частина слухняності, якою так славляться “Шкоди”. Знову-ж таки, не забувайте, що ззаду в нас балка.

Керується “Камік” дуже пристойно. На ньому можна на раллі журналістів їхати, щоправда робот з місця навіть в спортрежимі рушає після мікропаузи. А так – мінімальні крени, точні і швидкі реакції на поворот керма: те, що треба! Та й баланс у шасі оптимальний. Навіть якщо переборщити зі швидкістю, все відбувається зрозуміло, і передні колеса починають повільно вислизати, попереджаючи про перебір з темпом.

З іншого боку, можна плестися у правій смузі з увімкненим режимом Еко і ставити рекорди економічності. В ньому мотор частіше вимикає пару циліндрів, про що постійно пише на панелі приладів і каже, що вкладаєтеся в 6 – 6,5 літрів на сотню в середньому. Але я так довго їздити не можу. При цьому “Камік” здався мені дуже тихим автомобілем. І це дивно зустріти в В-сегменті, де зазвичай економлять на звукоізоляції.

Кілька козирів

Цікаво, що на відміну від співплатформенних Arona та T-Сross, які випускають на одному заводі в Іспанії, Kamiq виготовлятимуть в Чехії. Для цього Skoda інвестувала в оновлення виробництва в Млада-Болеславі 100 мільйонів євро, тож тепер щоденно тут випускатимуть 400 Skoda Kamiq. І багато з них робитимуть для українців.

Я впевнений, що "Каміку" вдалося отримати кілька козирів в свої руки. Це оптимальне співвідношення динаміки та апетиту у півторалітрової версії, а також дуже "смачна" ціна з мотором 1,6 MPI. "Кросовер "Шкода" за 476 тисячі гривень" – це звучить дуже привабливо. Бо раніше ця ж фраза звучала на 200 тисяч дорожче, адже мова йшла про "Карок".

Записатись на тест-драйв можна тут.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков та Андрій Яцуляк