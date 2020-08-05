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Самый маленький кроссовер от Skoda почти год после премьеры добирался до украинских потребителей, но ожидание оказалось оправданным. Автомобиль для нашего рынка оказался на удивление удачно подготовленным, а главное - приятно поразил ценой.

Почти год назад мы испытали Skoda Kamiq на французских дорогах. Как только он появился в Украине, мы первыми взяли его на тест, и я попробую сравнить "французские" впечатления с "украинскими". Ведь часто европейские версии существенно отличаются от тех, которые предлагают для нас. Так случилось и в этот раз. Причем эти изменения однозначно в пользу украинцев.

Приятный сюрприз

Принципиальная разница между тестом во Франции и в Украине заключается не только в розовых винах и лавандовых полях. Она в моторах. Ведь на тесте во Франции не было машин с полуторалитровым TSI. А теперь у меня именно такая "Шкода". Но есть еще одна хорошая новость про моторы. В европейском прайс-листе, кроме 115-сильного дизеля объемом 1.6 л, было еще три бензиновых. Самым дешевым был трехцилиндровый литровый TSI на 95 сил.

Дилеры вообще с опаской ждали "Камик", опасаясь высоких базовых цен. И чехи нашли выход, установив в качестве базового двигателя хорошо известный украинцам атмосферный мотор 1,6 MPI на 110 сил, который комплектуется механикой на 5 передач, или же АКП с гидронсформатором (нет, не роботом). То есть именно так, как любят украинцы – проверенные и надежные агрегаты, да еще и недорогие. С таким мотором цена “Камика” начинается с 476 тысяч гривен. Это отметка, недостижимая для большинства конкурентов.

Skoda Kamiq – третий, самый маленький и, соответственно, самый дешевый кроссовер марки. Традиционно для SUV "Шкоды" его имя начинается на букву К и заканчивается на Q. Своим именем он обязан языку северных народов Канады и означает "то, что идеально подходит его владельцу, словно вторая кожа". Видимо, в эту жару она немного сгорела, судя по цвету нашего экземпляра.

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Чей родственник?

Новый Kamiq создан не с чистого листа бумаги, а на платформе MQB-A0. Поэтому он – "родной брат" кроссоверов Volkswagen T-Cross и Seat Arona. Но чехи также максимально унифицировали этот кроссовер с хэтчбеком Scala. И на рынке кроссоверов В-сегмента, который растет как на дрожжах, “Шкода” возлагает на “Камик” большие надежды.

Поэтому главный вопрос, на который буду искать ответ сегодня, "Камик" – это просто "Скала" с более высокой подвеской или нечто большее? Наверное, нет, ведь даже внешне они не похожи. В кроссовере в глаза бросается двухэтажная оптика, как у других SUV от Skoda.

Отличается он от "Скалы” и по габаритам. Кроссовер на 12 см короче, но на 6 см выше Scala при идентичной ширине и колесной базе. Соответственно, в салоне Kamiq'а более вертикальная посадка. Но даже несмотря на это "Камик" соблюдает традиции "Шкоды" предлагать больше места, чем конкуренты. Я спокойно сел на задний ряд за креслом, отрегулированным под меня. И перед коленями оставалось еще минимум 10 см места.

Но, если сравнивать с соплатформенным VW T-Cross, у Kamiq задний диван не регулируется вдоль. Поэтому и размер багажника остается неизменным – 400 литров. Но это все равно лучший показатель в классе. Если же сложить спинки второго ряда, то в салон войдет 1395 литров. Интересно, что за доплату можно получить складное переднее пассажирское кресло, что позволит перевозить габаритные вещи длиной 2,5 метра. Кроме этого, "Камик" первым в классе получил электропривод двери багажника, правда, в нашем авто его нет, потому что эта опция идет за доплату.

Традиционно у "Камика" много опций из списка Simply clever. Под капотом – это крышка бачка омывателя, которая трансформируется в большую резиновую воронку, зонтик в двери водителя, скребок на крышке бака, багажник, в котором немало крючков для пакетов и удобные сетки для мелких вещей.

У Kamiq самый большой в классе клиренс. Он на 4 см больше, чем у Scala. То есть 188 мм, это же как у "Кодьяка". При этом дно плоское и зашито пластиком почти до середины. Но это не делает “Камик” внедорожником по одной простой причине. Платформа исключительно переднеприводная, к тому же у кроссовера нет никаких внедорожных режимов. Но рынок давно больше ценит клиренс, чем полный привод. Посмотрите на конкурентов: большинство кроссоверов продается с передним приводом. Чтобы на бордюр выехать и не бояться ямок, он не нужен.

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Проще, но дешевле

Помню, что во Франции у всех тестовых "Камиков" был электронный экран перед водителем – виртуальный кокпит на 10,2 дюйма. Это было революционное решение для такого бюджетного авто. Конфигурацию дисплея можно было менять, делать спидометр и тахометр маленькими, а на центр экрана выводить гигантскую картинку навигации. Но в нашей "Шкоде" – обычная панель приборов, а виртуальный кокпит предлагается как опция. На центральной консоли – 8-дюймовой экран мультимедийной системы, хотя самый большой – на 9,2 дюйма, а у самых простых – 6,5 дюйма.

Мультимедиа позволяет подключить телефон к Apple Car Play и Android Auto через блютус. На экране – большая яркая картинка. Хотя интерьер традиционно для "Шкоды" черный, однако с качественным пластиком. Единственная яркая деталь – вставка бежевого цвета. И, традиционно, безупречная эргономика.

Двигатели на любой вкус

Kamiq унифицирован со "Скалой" как с точки зрения техники, поэтому и едет так же. Во время теста в Провансе я ездил на литровом TSI на 115 сил и на дизеле 1.6. Первый запомнился мне стрекотанием трехцилиндровика, но неплохой тягой в 200 нм с самых низов. С роботом 115-сильный TSI набирал сотню ровно за 10 секунд. За столько же разгонялся и дизель. А вторым мотором, который достался мне на тест, стал дизель 1,6 л на 115 сил. Он оказался тяговитей бензинового, потому что крутящий момент был 250 Нм. Но с точки зрения динамики разница с TSI оказалась мизерной. Те самые 10 секунд до сотни.

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Полуторалитровый TSI, который у нас на тесте, уже есть в прайс-листах – он стоит 23 400 долларов, то есть почти 664 тысячи гривен. Это неплохая цена на фоне конкурентов. И самое главное, что с этим мотором “Камик” значительно веселее едет. У него 250 Нм тяги в диапазоне 1500 – 3500 об/мин. И разгоняется до сотни он за 8,4 секунды. Это на полторы секунды быстрее, чем у литрового TSI на 115 сил. Кстати, я проверил динамику Kamiq с помощью специального GPS-измерителя Dragy. Включаю спорт-режим, выключаю кондиционер... с первой же попытки “Камик” показал 8,49 секунды. Это при том, что на улице очень жарко – около 30 градусов по Цельсию. С каждым последующим стартом результат становился хуже, поэтому засчитаем этот. И круто, что он подтвердил цифру производителя. Браво!

Что касается впечатлений о комфорте, то на тесте во Франции я думал: “что-то сильно трясет, что же будет на украинских дорогах?” Но есть несколько “но”. Во Франции была версия со спортивной подвеской, машина была обута в низкопрофильную резину с дисками на 18 дюймов. Сейчас же резина значительно выше – 205/55 R17. И без спортивной подвески. И мне показалось, что это один из самых комфортных кроссоверов на рынке. Нет, можно было бы сделать ходовую еще мягче, но тогда бы потерялась часть управляемости, которой так славятся “Шкоды”. Опять же, не забывайте, что сзади у нас балка.

Управляется “Камик” очень прилично. На нем можно на ралли журналистов ехать, правда, робот с места даже в спортрежиме стартует после микропаузы. А так – минимальные крены, точные и быстрые реакции на поворот руля: то, что надо! Да и баланс в шасси оптимальный. Даже если переборщить со скоростью, все происходит понятно, и передние колеса начинают медленно скользить, предупреждая о переборе с темпом.

С другой стороны, можно плестись в правой полосе с включенным режимом “Эко” и ставить рекорды экономичности. В нем мотор чаще отключает пару цилиндров, о чем постоянно пишет на панели приборов и говорит, что укладываетесь в 6 – 6,5 литров на сотню в среднем. Но я так долго ездить не могу. При этом “Камик” показался мне очень тихим автомобилем. И это удивительно встретить в В-сегменте, где обычно экономят на звукоизоляции.

Несколько козырей

Интересно, что в отличие от соплатформенных Arona и T-Сгоѕѕ, которые выпускают на одном заводе в Испании, Kamiq производят в Чехии. Для этого Skoda инвестировала в обновление производства в Млада-Болеславе 100 миллионов евро, поэтому теперь ежедневно здесь будут выпускать 400 Skoda Kamiq. И многие из них будут делать для украинцев.

Я уверен ,что "Камику" удалось получить несколько козырей в свои руки. Это оптимальное соотношение динамики и аппетита в полуторалитровой версии, а также очень "вкусная" цена с мотором 1,6 MPI. "Кроссовер "Шкода" за 476 тысяч гривен" – это звучит очень привлекательно. Потому что раньше эта же фраза звучала на 200 тысяч дороже, ведь речь шла о "Кароке".

Записаться на тест-драйв можно здесь.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков и Андрей Яцуляк