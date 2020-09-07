Производство горячего внедорожника Kodiaq vRS вскоре прекратится из-за норм выбросов, но Skoda вернет модель с новым двигателем после запланированного рестайлинга.

Прокачанная версия кроссовера Skoda Kodiaq будет снята с производства в ближайшие недели, поскольку модель не соответствует усиленным требованиям ЕС по выбросам СО2. Фактически, производитель должен выйти на средний показатель выбросов среди всех моделей, а цифры версии RS превышают средние.

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Таким образом, спортивный большой внедорожник больше не будет предлагаться с двумя турбодизельными двигателями мощностью 237 л.с., которые сейчас используются в версии vRS. В следующем году должны состояться “определенные коррективы в линейке двигателей Skoda”.

Однако это не означает, что текущая комплектация RS навсегда исчезнет. Производитель подтвердил, что модернизированная версия Kodiaq RS появится вместе с обновлением текущего поколения.

Единственным вопросом остается то, предложит ли Skoda бензиновый двигатель на фоне “охлаждения” рынка дизельных моторов, ведь до сих пор большой семиместный внедорожник предпочитал именно дизель. Однако тенденции демонстрируют снижение спроса.

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При этом, несмотря на растущее внимание к электрификации во всей группе VW и презентацию новой плагин-гибридной Skoda Octavia RS, директор продаж и маркетинга бренда Ален Фаве заявил, что “в ближайшем будущем нет Kodiaq PHEV”.

“Нам еще рано говорить о каких-либо закономерностях относительно перехода потребителей с ДВС на PHEV (плагин-гибриды) или BEV (электрокары), – продолжил Фаве. – Citigo-e iV уже снят, и с прошлого года мы имеем только гибридный Superb, поэтому нам трудно проследить переходы покупателей к следующему автомобилю. Но, возможно, люди могут перейти непосредственно с Kodiaq на Enyaq, не проходя на плагин-гибрид”.

Enyaq, недавно представленный электрический внедорожник Skoda, – первая модель на базе MEB, построенная за пределами Германии. Кроссовер обещает внутреннее пространство Kodiaq, но с нулевыми выбросами.

Ожидается, что подробности о рестайлинговом Skoda Kodiaq 2021, который уже активно тестируется, появятся позже в этом году или в начале следующего года.