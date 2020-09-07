Повністю оновлені та модернізовані компакти третьої генерації справлять публічний дебют 29 вересня.

Усі деталі про триєдину модель Dacia розкриє наприкінці цього місяця, а поки що показала екстер’єр Sandero, Sandero Stepway та Logan. В Україну новинки прибудуть під брендом Renault.

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Третє покоління Logan/Sandero має абсолютно нову конструкцію, сучасне обладнення та оснащення, при цьому не втративши своєї простоти, надійності та доступної ціни. Вартість новинок поки не оголошена, однак виробник обіцяє залишити їх у нижчому ціновому сегменті.

Від єдиної моделі до цілої лінійки трансформація Dacia тривала протягом 15 років. Sandero стала символічною моделлю та бестселером, а з 2017 року – найбільш продаваним автомобілем на окремих ринках в Європі.

Завдяки вираженій плечовій зоні та масивним колісним аркам, абсолютно новий Sandero випромінює силу та демонструє свою міцність. При цьому загальні лінії кузову є досить плавними та стрімкими, завдяки більш похилому лобовому склу, нижній лінії даху, плавній лінії даху та радіоантені, розміщеній у кінці даху. Незважаючи на незмінений дорожній просвіт, абсолютно новий Sandero виглядає нижчим та більш “приземленим”, частково завдяки ширшим коліям.

Фото: Sandero, Sandero Stepway та Logan / Groupe Renault

Завдяки підвищеному кліренсу, абсолютно новий Sandero Stepway є універсальним кросовером в лінійці Dacia/Renault. Імідж та ДНК кросовера Sandero Stepway підсилені диференціацією від абсолютно нового Sandero: у крос-версії моделі специфічний, ребристий і куполоподібний капот, хромований логотип Stepway під решіткою та вигнуті крила над протитуманними фарами.

Повністю перероблений силует абсолютно нового Logan більш плавний і динамічний, трохи витягнутий. Плавна лінія даху, радіоантена, розміщена в кінці даху, і невелике зменшення бічних скляних поверхонь допомагають створити більш стрімкий образ. Y-подібний світловий підпис, великі колеса та більш якісний дизайн деяких елементів, таких як дверні ручки, ідентичні атрибутам повністю нового Sandero.

Передня та задня оптика відкривають новий фірмовий “підпис” Dacia – Y-подібний малюнок світлодіодних ходових вогнів. На думку творців, це надасть новим моделям більше ідентичності, зробить їх впізнаваними.

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