Полностью обновленные и модернизированные компакты третьего поколения проведут публичный дебют 29 сентября.

Все детали о триединой модели Dacia раскроет в конце этого месяца, а пока показала экстерьер Sandero, Sandero Stepway и Logan. В Украине новинки прибудут под брендом Renault.

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Третье поколение Logan / Sandero имеет абсолютно новую конструкцию, современное оборудование и оснащение, при этом не потеряв своей простоты, надежности и доступной цены. Стоимость новинок пока не объявлена, однако производитель обещает оставить их в низком ценовом сегменте.

От одной модели до целой линейки трансформация Dacia продолжалась в течение 15 лет. Sandero стала символической моделью и бестселлером, а с 2017 года – самым продаваемым автомобилем на отдельных рынках в Европе.

Благодаря выраженной плечевой зоне и массивным колесным аркам совершенно новый Sandero излучает силу и демонстрирует свою прочность. При этом общие линии кузова достаточно плавные и стремительные благодаря более пухлому лобовому стеклу, нижней линии крыши, плавной линии крыши и антенны, размещенной в конце крыши. Несмотря на неизмененный дорожный просвет, совершенно новый Sandero выглядит ниже и более "приземленным", частично благодаря широким путям.

Фото: Sandero, Sandero Stepway и Logan / Groupe Renault

Благодаря повышенному клиренсу, совершенно новый Sandero Stepway является универсальным кроссовером в линейке Dacia / Renault. Имидж и ДНК кроссовера Sandero Stepway усиленные дифференциацией от абсолютно нового Sandero: в кросс-версии модели специфический, ребристый и куполообразный капот, хромированный логотип Stepway под решеткой и изогнутые крылья над противотуманными фарами.

Полностью переработанный силуэт абсолютно нового Logan более плавный и динамичный, немного вытянутый. Плавная линия крыши, радиоантенна, размещенная в конце крыши, и небольшое уменьшение боковых стеклянных поверхностей помогают создать более стремительный образ. Y-образный световой подпись, большие колеса и более качественный дизайн некоторых элементов, таких как дверные ручки, идентичные атрибутам полностью нового Sandero.

Передняя и задняя оптика открывают новую фирменную "подпись" Dacia – Y-образный рисунок светодиодных ходовых огней. По мнению создателей, это даст новым моделям больше идентичности, сделает их узнаваемыми.

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