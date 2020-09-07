Демонический с виду суперкар сочетает в себе три модели Aston Martin: One-77, Vulcan и Valkyrie.

Не ясно, то ли к королеве Виктории отсылает название нового суперкара, то к собственному имени заказчика, то ли намек на его всепобеждающий потенциал, однако точно можно сказать, что другого такого в мире нет и не будет. Впрочем, официальная версия утверждает, что Victor – это в честь Виктора Гонтлета, босса Aston Martin, во время руководства которого на свет появился V8 Vantage.

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Aston Martin Victor – единственный в своем роде автомобиль, созданный по заказу подразделением Aston Martin Q. Он вобрал в себя опыт, полученный при проектировании гиперкаров One-77, Vulcan и Valkyrie.

Основой суперкара стал карбоновый монокок от One-77 вместе с 7,3-литровым V12, расположенным спереди. Но если у One-77 он генерировал 760 л.с., то для "Виктора" специиалисты Cosworth прокачали его до 850 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Мотор, конечно, атмосферный. Все обороты от мощного V12 поступают на заднюю ось через 6-ступенчатую механическую трансмиссию.

Фото: Aston Martin Victor / Aston Martin

Подвеска спорткара заимствована у гоночного Aston Martin Vulcan, вместе с огромными карбон-керамическими тормозами Brembo и дисками с центральным креплением, как в классических гоночных автомобилях.

Кузов новинки изготовлен из карбона, а его формы отсылают к Aston Martin Vantage 1970-х и 80-х годов. Просчитанная аэродинамика кузова обеспечивает прижимную силу на скорости 160 км/ч больше, чем у гоночного болида Aston Martin GT4. Задние фары похожи на оптику Valkyrie, а руль, похоже, заимствован в Vulcan. Карбоновий кузов и композитные материалы позволили сделать Victor значительно легче One-77, с которым он имеет много общего.

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