Демонічний на вигляд суперкар поєднує в собі три моделі Aston Martin: One-77, Vulcan та Valkyrie.

Не ясно, чи то до королеви Вікторії відсилає назва нового суперкара, чи то до власного імені замовника, чи то натяк на його всепереможний потенціал, однак точно можна сказати, що іншого такого у світі нема й не буде. Втім, офіційна версія стверджує, що Victor – це на честь Віктора Гонтлета, боса Aston Martin, під час керівництва якого на світ з'явився V8 Vantage.

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Aston Martin Victor – єдиний в своєму роді автомобіль, створений на замовлення підрозділом Aston Martin Q. Він увібрав в себе досвід, отриманий при проектуванні гіперкарів One-77, Vulcan і Valkyrie.

Основою суперкара став карбоновий монокок від One-77 разом з 7,3-літровим V12, розташованим спереду. Та якщо у One-77 він генерував 760 к.с., то для “Віктора” спецііалісти Cosworth прокачали його до 850 к.с. та 820 Нм крутного моменту. Мотор, звісно, атмосферний. Усі оберти від потужного V12 надходять на задню вісь через 6-ступеневу механічну трансмісію.

Фото: Aston Martin Victor / Aston Martin

Підвіска спорткара запозичена у гоночного Aston Martin Vulcan, разом з величезними карбон-керамічними гальмами Brembo і дисками з центральним кріпленням, як у класичних гоночних автомобілів.

Кузов новинки виготовлений з карбону, а його форми відсилають до Aston Martin Vantage 1970-х і 80-х років. Прорахована аеродинаміка кузову забезпечує притискну силу на швидкості 160 км / год більшу, ніж у гоночного боліда Aston Martin GT4. Задні ліхтарі схожі на оптику Valkyrie, а кермо, схоже, запозичене у Vulcan. Карбоновий кузов та композитні матеріали дозволили зробити Victor значно легшим за One-77, з яким він має багато спільного.

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