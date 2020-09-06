Цей огляд присвячений кросоверам та позашляховикам вартістю від одного до 10,1 мільйонів гривень.

Мільйон гривень – це 36,5 тисяч доларів або 31 тисяча євро – не надто значна цифра для середньостатистичного жителя Європи чи США, але для багатьох українців вона все ще є занадто високою, коли мова йде про купівлю авто. З іншого боку, для більш успішних українців, мільйон гривень – лише стартовий поріг, з якого починається вибір автомобіля.

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Звертаємо вашу увагу на те, що в огляді представлені лише найдорожчі моделі кросоверів та позашляховиків від кожного з брендів. Дешевші моделі, навіть вартістю більше мільйона гривень, в огляд не включені. Ціни наведені для авто у базовій комплектації, дійсні на момент підготовки публікації.

Гранд-люкс



Rolls-Royce Cullinan – 10 987 210 грн;



Bentley Bentayga V8 – 6 936 000 грн;



Range Rover SWB SVAutobiography – 6 906 658 грн;



Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid – 6 535 430 грн;



Aston Martin DBX V8 – 6 232 850 грн;

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC – 5 226 242 грн;

Люкс



BMW X7 M50i – 3 599 335 грн;



Audi RS Q8 – 3 339 447 грн;



Lexus LX – 2 912 056 грн;



Infiniti QX80 – 2 845 190 грн;



Maserati Levante – 2 349 982 грн;



Jaguar I-PACE – 2 241 646 грн.

Преміум та бізнес



Volvo XC90 – 1 777 287 грн;



Toyota Land Cruiser 200 – 1 713 360 грн;



Jeep Grand Cherokee Overland – 1 591 520 грн;



Volkswagen Touareg – 1 521 772 грн;



Mazda CX-9 – 1 396 600 грн;



Alfa Romeo Stelvio – 1 256 900 грн;



Kia Sorento – 1 092 861 грн;



DS 7 Crossback – 1 173 900 грн;



Honda CR-V Hybrid – 1 162 900 грн;



Subaru Outback – 1 078 500 грн;



Haval H9 – 1 017 436 грн;



Peugeot 5008 – 1 009 300 грн;



Hyundai Santa Fe – 1 003 500 грн;



SEAT Tarraco – 1 002 105 грн.

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