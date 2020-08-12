У дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від 54 000* гривень.

SEAT Tarraco – це інноваційний повноприводний кросовер, який минулого року доповнив модельну лінійку SUV SEAT. Екстер’єр Tarraco випромінює підкреслену впевненість, спортивний стиль і цілеспрямованість. Tarraco очолює лінійку кросоверів SEAT та поєднує передові технології, динамізм, маневреність, практичність і функціональність з елегантним сучасним дизайном. Плавність ходу Tarraco чудово поєднується з динамічними характеристиками й економічністю лінійки силових агрегатів. Усі двигуни оснащують системою безпосереднього впорскування, турбонаддувом, а діапазон потужності становить від 150 до 190 к.с.

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Пропозиція діє з 1 червня 2020 року по 31 серпня 2020 року на автомобілі 2019 року виробництва в мережі офіційних дилерів SEAT в Україні, які наявні на складі в Україні.

*Вартість автомобіля в гривнях для його купівлі розрахована на дату 06.08.2020 року та визначається за комерційним курсом євро, який застосовують для розрахунку пропозиції щодо кредитування або придбання автомобіля в лізинг. Чинний курс щодня оприлюднюють на сайті https://www.porschefinance.ua/uk/cliet-service/kursi-valyut-2020-1. Точну ціну й комплектацію автомобіля можна дізнатися в офіційних дилерів SEAT в Україні. Остаточні ціни зазначають в угоді купівлі-продажу автомобіля, яку покупець укладає з офіційним дилером SEAT. Перед тим як підписувати угоду купівлі-продажу, будь ласка, уважно ознайомтеся з вартістю й комплектацією транспортного засобу. Викладена в прайс-листі інформація не є ані рекламою, ані публічною офертою, а отже, не зобов’язує сторони продавати чи купувати автомобіль. Вона лише дає можливість сформувати бажану комплектацію автомобіля. Зважайте, що в деяких випадках інформація про автомобіль (дизайн, комплектація, технічні дані) може змінюватись.

За більш детальною інформацією прохання звертатись до офіційних дилерів автомобілів SEAT в Україні за посиланням https://www.seat.ua/dileri.