Офіційний реліз новинки відбудеться 15 червня.

Оновлений кросовер Seat Ateca зміниться зовні, отримає покращений салон, мультимедіа з доступом до онлайн-сервісів і переглянуту гаму двигунів.

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Перший тізер не дає уявлення про те, як зміниться салон кросовера, однак демонструє певні метаморфози у зовнішності. Пізнати оновлений “Атека” можна за ліхтарями іншої форми з динамічними поворотниками, напису Ateca рукописним шрифтом, як у нового Leon, та зміненому оформленню нижньої частини бампера. Як автомобіль виглядатиме спереду – ще побачимо.

Очікується, що лінійка моторів оновленого Seat Ateca поповниться гібридною силовою установкою від Leon eHybrid. Вона складається з турбомотора 1.4, шестиступінчатого “робота” та електромотора, з яким хетчбек розвиває 204 кінських сили. Традиційні ДВЗ – бензинові 1.0 і 1.4 TSI та дизелі 1.6 і 2.0 TDI – залишаться у списку пропозицій.



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