Официальный релиз новинки состоится 15 июня.

Обновленный кроссовер Seat Ateca изменится внешне, получит улучшенный салон, мультимедиа с доступом к онлайн-сервисам и пересмотренную гамму двигателей.

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Первый тизер не дает представления о том, как изменится салон кроссовера, однако демонстрирует определенные метаморфозы во внешности. Узнать обновленный "Атек" можно по фонарями другой формы с динамическими поворотниками, надписи Ateca рукописным шрифтом, как у нового Leon, и измененному оформлению нижней части бампера. Как автомобиль будет выглядеть спереди – еще увидим.

Ожидается, что линейка моторов обновленного Seat Ateca пополнится гибридной силовой установкой от Leon eHybrid. Она состоит из турбомотора 1.4, шестиступенчатого ​​"робота" и электромотора, с которым хэтчбек развивает 204 лошадиные силы. Традиционные ДВС – бензиновые 1.0 и 1.4 TSI и дизели 1.6 и 2.0 TDI – останутся в списке предложений.

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