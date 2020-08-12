В дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от 54 000* гривен.

SEAT Tarraco – это инновационный полноприводный кроссовер, который в прошлом году дополнил модельную линейку SUV SEAT. Экстерьер Tarraco излучает подчеркнутую уверенность, спортивный стиль и целеустремленность. Tarraco возглавляет линейку кроссоверов SEAT и сочетает передовые технологии, динамизм, маневренность, практичность и функциональность с элегантным современным дизайном. Плавность хода Tarraco великолепно сочетается с динамическими характеристиками и экономичностью линейки силовых агрегатов. Все двигатели оснащают системой непосредственного впрыска, турбонаддувом, а диапазон мощности составляет от 150 до 190 л.с.

Читайте также: Обновленный Seat Ateca показался на видео перед дебютом на следующей неделе

Предложение действует с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года на автомобили 2019 года производства в сети официальных дилеров SEAT в Украине, которые имеются на складе в Украине.

*Стоимость автомобиля в гривнах для его покупки рассчитана на дату 06.08.2020 года и определяется по коммерческому курсу евро, который применяют для расчета предложения по кредитованию или приобретению автомобиля в лизинг. Действующий курс ежедневно обнародуют на сайте https://www.porschefinance.ua/uk/cliet-service/kursi-valyut-2020-1. Точную цену и комплектацию автомобиля можно узнать у официальных дилеров SEAT в Украине. Окончательные цены указывают в договоре купли-продажи автомобиля, который покупатель заключает с официальным дилером SEAT. Перед тем как подписывать договор купли-продажи, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со стоимостью и комплектацией транспортного средства. Изложенная в прайс-листе информация не является ни рекламой, ни публичной офертой, а следовательно не обязывает стороны продавать или покупать автомобиль. Она лишь дает возможность сформировать желаемую комплектацию автомобиля. Учитывайте, что в некоторых случаях информация об автомобиле (дизайн, комплектация, технические данные) может изменяться. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам автомобилей SEAT в Украине по ссылке https://www.seat.ua/dileri.