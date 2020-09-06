Bentley не относится к числу наиболее распространенных авто. К тому же, марка выпускает немало лимитированных версий. Скоро к ним добавится и комплектация Pikes Peak Continental GT Limited Edition, посвященная победе на гонках "Пайкс-Пик" в 2019 году.

На заводе в британском городе Крю выпустят всего 15 экзепляров таких купе. Первые покупатели получат их уже в течение следующих 6 месяцев. Об этом говорится в программе "авто24" на 24 канале.

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Автомобили получили кузов ярко-зеленого цвета, разработанный дизайнерами Mulliner. А также карбоновые элементы декора кузова, черные 22-дюймовые легкосплавные диски, обутые в шины Pirelli P Zero Colour Edition и тормозные суппорты цвета Acid Green.

На кузовах трети машин о рекорде будут напоминать наклейки с изображением горы Пайкс-Пик, а число 100 на решетке радиатора будет указывать на то, что рекорд установили к 100-летию Bentley.

Как устанавливали рекорд: смотрите видео Bentley Motors

В салоне – много углепластика, кресла обтянуты алькантарой с красной лентой, а панель украшена рекордным временем прохождения трассы – 10:18:488 минут.

Pikes Peak Continental GT имеет 12-цилиндровый двигатель на 635 сил и 900 Нм крутящего момента. До сотни он ускоряется менее чем за 4 секунды и набирает 333 километров в час.

Как будет выглядеть Pikes Peak Continental GT Limited Edition / Фото Bentley Motors

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Radio Flyer создали электрический карт для малышей, который имеет 3 передачи и способен разгоняться до 13 километров в час.

Смотрите видео программы "Авто 24":