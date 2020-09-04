Tiguan X.

Новая модель купеобразного кроссовера Tiguan X от SAIC-Volkswagen предназначена исключительно для Китая, как и представленные ранее Teramont X и Tayron X.

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Volkswagen Tiguan X в топовом исполнении 380TSI оснащается 2-литровым турбомотором с отдачей в 220 лошадиных сил, однако для новинки заявлен и менее мощный 186-сильный вариант, который появится позже. Турбомотор сочетается с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач с двумя "мокрыми" сцеплениями. Также известно, что модификация 380TSI получит полный привод 4Motion.

По габаритам новинка близка к Tiguan L, на вытянутой базе которого она и построена. Tiguan X имеет длину 4764 миллиметров, ширина – 1859 миллиметров, 1628 миллиметров высоту и колесную базу 2791 миллиметров. Кросс-купе отличается покатой крышей и отделкой корма: задние фонари соединены линией светодиодов, а на бампере есть декоративные патрубки с хромированной окантовкой.

Фото: Volkswagen Tiguan X для Китаю / SAIC-Volkswagen

Производство Volkswagen Tiguan X наладят на мощностях шанхайского предприятия SAIC-Volkswagen. По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 250 тысяч юаней – примерно 1 млн грн.

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