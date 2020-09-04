Концепт Jeep Grand Wagoneer представляет собой одновременно серийный автомобиль и концепции целого бренда под названием "Wagoneer", которая станет премиум маркой в составе Jeep.

Grand Wagoneer Concept "предоставит новый смысл понятию американской роскоши". Премиальные "Вегонир" начнут выпускать со следующего года.

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Под названием Wagoneer в 1962 году Jeep выпустил внедорожник с автоматической коробкой передач, независимой передней подвеской и премиальным интерьером, а его преемник в 1984 году уже назывался Grand Wagoneer и был "первым в мире роскошным внедорожником". Теперь под торговой маркой Wagoneer обещают снова предложить передовые технологии в области комфорта и безопасности.

Товарные Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer будут выпускать в Мичигане – карта Детройта на крыше концепта является отсылкой к этому факту.

Внедорожники Wagoneer получат три системы полного привода на выбор, пневматическую подвеску Quadra-Lift, чрезвычайные возможности буксировки, "отличную динамику движения" и плагин-гибридную силовую установку. Характеристики силового агрегата не названы.

Grand Wagoneer снарядили 24-дюймовыми колесами, подсвеченными объемными лого, светодиодной оптикой, функциональными аэродинамическими элементами кузова.

Фото: Jeep Grand Wagonee / fcanorthamerica

Оригинальный Grand Wagoneer был украшен деревянными панелями снаружи, тогда как у современного древесины больше внутри. В интерьере она сопряжена с алюминием, стеклом, искусственной замшей, "лаковыми" панелями, за которыми скрываются экраны.

Кабина Grand Wagoneer обеспечена четырьмя экранами: 12,3-дюймовой панелью приборов, 12,1-дюймовый для мультимедиа и настроек авто, 10,25-дюймовый для управления функциями комфорта и 10,25-дюймовый тачскрин для переднего пассажира.

Пассажирам второго ряда сидений выделили еще три дисплея. Два индивидуальные имеют диагональ 10,1 дюйма, а общий на центральной консоли имеет диагональ в 10,25 дюйма. Тем, кто будет сидеть на последнем ряду, придется подглядывать в экраны второго ряда.

Все мультимедийные возможности обеспечивает система Uconnect 5. Утверждается, что она в пять раз лучше Uconnect предыдущей версии. Она работает на Android и имеет широкие возможности для связи, развлечений и персонализации.

Jeep Grand Wagoneer Concept стал первым автомобилем, для которого акустику создал премум-бренд McIntosh, специализирующийся на домашних аудиосистемах класса High-End. Внедорожник получил 23 динамика, оформленных в алюминий и черный глянец и 24-канальный усилитель.

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