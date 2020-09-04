Концепт Jeep Grand Wagoneer представляє собою одночасно серійний автомобіль та концепцію цілого бренду під назвою "Wagoneer", що стане преміум маркою у складі Jeep.

Grand Wagoneer Concept “надасть нового змісту поняттю американської розкоші”. Преміальні “Вегонір” почну випускати з наступного року.

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Під назвою Wagoneer у 1962 році Jeep випустив позашляховик з автоматичною коробкою передач, незалежною передньою підвіскою та преміальним інтер’єром, а його наступник у 1984 році вже звався Grand Wagoneer і був “першим у світі розкішним позашляховиком”. Тепер під торговою маркою Wagoneer обіцяють знову запропонувати передові технології в області комфорту і безпеки.

Товарні Jeep Wagoneer і Grand Wagoneer будуть випускати у Мічигані – мапа Детройта на даху концепта є відсилкою до цього факту.

Позашляховики Wagoneer отримають три системи повного приводу на вибір, пневматичну підвіску Quadra-Lift, надзвичайні можливості буксирування, “відмінну динаміка руху” та плагін-гібридну силову установку. Характеристики силового агрегата не названі.

Grand Wagoneer спорядили 24-дюймовими колесами, підсвіченими об’ємними лого, світлодіодною оптикою, функціональними аеродинамічними елементами кузову.

Фото: Jeep Grand Wagonee / fcanorthamerica

Оригінальний Grand Wagoneer був оздоблений дерев’яними панелями зовні, тоді як у сучасного деревини більше всередині. В інтер’єрі вона поєднана з алюмінієм, склом, штучною замшею, “лаковими” панелями, за якими ховаються екрани.

Кабіна Grand Wagoneer забезпечена чотирма екранами: 12,3-дюймовою панеллю приладів, 12,1-дюймовий для мультимедіа та налаштувань авто, 10,25-дюймовий для управління функціями комфорту та 10,25-дюймовий тачскрін для переднього пасажира.

Пасажирам другого ряду сидінь виділили ще три дисплеї. Два індивідуальні мають діагональ 10,1 дюйма, а загальний на центральній консолі має діагональ у 10,25 дюйма. Тим, хто сидітиме на останньому ряду, доведеться піддивлятись у екрани другого ряду.

Усі мультимедійні можливості забезпечує система Uconnect 5. Стверджується, що вона уп'ятеро краща за Uconnect попередньої версії. Вона працює на Android та має широкі можливості для зв’язку, розваг і персоналізації.

Jeep Grand Wagoneer Concept став першим автомобілем, для якого акустику створив премум-бренд McIntosh, що спеціалізується на домашніх аудіосистема класу High-End. Позашляховик отримав 23 динаміка, оформлених в алюміній і чорний глянець та 24-канальний підсилювач.

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