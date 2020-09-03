Туристична версія моделі отримала назву Caddy California, на честь старшого мінівена.

Підрозділ комерційних автомобілів компанії Volkswagen представив новий кемпер Caddy California, що став наступником багатофункціональної моделі Caddy Beach.

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Caddy California базується на новому Caddy п'ятого покоління. Новинка надійде в продаж до кінця цього року, а наступного з’явиться версія з подовженою колісною базою – вона буде на 30 см більшою за звичайний Caddy і матиме довжину у 4853 мм.

Кожна деталь інтер’єру ретельно продумана, аби допомогти або не заважати любителям мандрів почуватись комфортно будь-де і будь-коли. Вбудоване розкладне ліжко з пружинним матрасом забезпечує такий же високий рівень комфорту для сну, як ліжка в T6.1 California та Grand California на базі Crafter. Воно має габарити 1980х1070 мм, а у складеному вигляді зменшується втричі і розміщується над багажним відділенням.

Volkswagen Caddy California забезпечений вбудованою міні-кухнею, газовий балон для плитки ємністю менше 2 кіло, розміщений у захищеному вентильованому ящику.

Вперше на подібній моделі застосований великий панорамний дах площею 1,4 м кв. Спеціальні жалюзі для вікон дозволяють залшити вентиляційні проміжки і вбережуть від небажаних гостей (дрібних тварин, пташок, ос чи інших комах) в салоні. У комплект оснащення включено два легких похідних стільця, що складаються у нішу під ліжком. Модульний намет, що можна під’єднати до задніх дверцят авто, можна буде придбати, як додаткову опцію.

Спеціальний додаток California on Tour для пристроїв на Apple iOS і Android, полегшить життя в подорожах. Він містить корисну інформацію про кемпінги та майданчики для стоянки, станції водопостачання та утилізації відходів, активне дозвілля та функції Caddy California.

Фото: Volkswagen Caddy California 2021 / Volkswagen

Caddy California забезпечений 19 системами допомоги водієві, серед яких є Trailer Assist для допомоги під час руху з причепом.

Caddy California оснащується новими екологічними турбодизелями з подвійним каталітичним нейтралізатором. Двигуни TDI будуть доступні з двома рівнями продуктивності: 75 к.с. та 122 к.с. За доплату кемпер можна буде оснастити системою повного приводу 4MOTION.

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