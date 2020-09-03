Туристическая версия модели получила название Caddy California в честь старшего мини-вэна.

Подразделение коммерческих автомобилей компании Volkswagen представил новый кемпер Caddy California, ставший преемником многофункциональной модели Caddy Beach.

Также интересно: Hyundai Tucson 2021 показали официально: поклонники шокированы

Caddy California базируется на новом Caddy пятого поколения. Новинка поступит в продажу до конца этого года, а на следующий появится версия с удлиненной колесной базой – она ​​будет на 30 см больше обычного Caddy и будет длину в 4 853 мм.

Каждая деталь интерьера тщательно продумана, чтобы помочь любителям странствий чувствовать себя комфортно в любом месте и в любое время. Встроенная раскладная кровать с пружинным матрасом обеспечивает такой же высокий уровень комфорта для сна, как кровати в T6.1 California и Grand California на базе Crafter. Оно имеет габариты 1980х1070 мм, а в сложенном виде уменьшается втрое и размещается над багажным отделением.

Volkswagen Caddy California снабжен встроенной мини-кухней, газовым баллоном для плитки емкостью менее 2 кило, расположенным в защищенном вентилируемом ящике.

Впервые на подобной модели применена большая панорамная крыша площадью 1,4 кв. Специальные жалюзи для окон позволяют оставить вентиляционные промежутки и уберегут от нежелательных гостей (мелких животных, птиц, ос или других насекомых) в салоне. В комплект оснащения включены два легких производных стула, складывающиеся в нишу под кроватью. Модульную палатку, которую можно подсоединить к задней двери авто, можно будет приобрести как дополнительную опцию.

Специальное приложение California on Tour для устройств на Apple iOS и Android, облегчит жизнь в путешествиях. Оно содержит полезную информацию о кемпинге и площадках для стоянки, станциях водоснабжения и утилизации отходов, активном досуге и функциях Caddy California.

Фото: Volkswagen Caddy California 2021 / Volkswagen

Caddy California обеспечен 19 системами помощи водителю, среди которых Trailer Assist для помощи при движении с прицепом.

Caddy California оснащается новыми экологическими турбодизелями с двойным каталитическим нейтрализатором. Двигатели TDI будут доступны с двумя уровнями производительности: 75 л.с. и 122 л.с. За доплату кемпер можно будет оснастить системой полного привода 4MOTION.

Читайте также: Стало известно, когда новый Mercedes S-Class получит гибридную версию и исполнение Maybach и AMG