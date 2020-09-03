Один из бестселлеров корейской марки вскоре сменит поколение. Но все ли поймут смелый дизайн?

Четвертое поколение Hyundai Tucson представят менее, чем чем за две недели. Кроссовер станет первой моделью марки, примеряет стилистику дизайна, названную Parametric Dynamics.

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Новый седан Elantra имеет лишь намек на Parametric Dynamics, тогда как в Tucson 2021 степень интеграции оптики в решетке радиаторе значительно глубже. Сама же оптика – полностью светодиодная и выступает графическим элементом дизайна.

Официальные изображения также демонстрируют совершенно новый подход к архитектуре интерьера. Кроссовер получил цифровую панель приборов без козырька над ней, минималистичная консоль с минимумом физических кнопок и управления коробкой передач традиционного рукояти.

Производитель обещает впервые в истории модели предложить Hyundai Tucson с двумя вариантами колесной базы. Подобное в этом классе предлагает только Volkswagen Tiguan, имеющий версию Allspace.

Фото: офіційні тізери Hyundai Tucson 2021 / Hyundai

Скорее всего, кроссовер полностью обновит моторную линейку, в которой обязательно будут новые бензиновые и дизельные двигатели серии Smartstream с 48-вольтовыми стартер-генераторами в качестве помощников.

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