Один з бестселлерів корейської марки незабаром змінить покоління. Але чи всі зрозуміють сміливий дизайн?

Четверте покоління Hyundai Tucson представлять менш, ніж за два тижні. Кросовер стане першою моделлю марки, що приміряє стилістику дизайну, названу Parametric Dynamics.

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Новий седан Elantra має лише натяк на Parametric Dynamics, тоді як у Tucson 2021 ступінь інтеграції оптики в решітку радіатор значно глибша. Сама ж оптика – повністю світлодіодна і виступає графічним елементом дизайну.

Офіційні зображення також демонструють абсолютно новий підхід до архітектури інтер’єру. Кросовер отримав цифрову панель приладів без козирка над нею, мінімалістична консоль з мінімумом фізичних кнопок та управління коробкою передач без традиційного руків’я.

Виробник обіцяє вперше в історії моделі запропонувати Hyundai Tucson з двома варіантами колісної бази. Подібне у цьому класі пропонує лише Volkswagen Tiguan, що має версію Allspace.

Фото: офіційні тізери Hyundai Tucson 2021 / Hyundai

Скоріш за все, кросовер повністю оновить моторну лінійку, в котрій обов’язково будуть нові бензинові і дизельні двигуни серії Smartstream з 48-вольтовими стартер-генераторами в якості помічників.

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