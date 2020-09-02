Компактний кросовер отримав свіжу зовнішність та оновлений інтер'єр, а також розширений список опцій. Старт продажів в Європі намічений на початок 2021 року.

Компанія Hyundai представила Kona в червні 2017 року, а до цього часу міський кросовер встиг обрости кількома версіями і завоювати серця покупців у всьому світі, тож південнокорейський виробник підготував оновлення для Kona 2021 модельного року.

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Найбільш помітні зміни в кросовері зосереджені у зовнішності авто. Хоча принцип “двоповерхової” оптики зберігся, у кросовера нові грати радіаторної решітки, нові фари, ходові вогні та задні ліхтарі, інші повітрозабірники, змінений шильдик Hyundai та багато іншого.

У “приспортивленої” версії Kona N-Line ширші повітрозабірники, колісні арки пофарбовані в колір кузова, ззаду встановлено великий задній дифузор та вихлоп зі здвоєними патрубками та унікальні 18-дюймові колісні диски.

Виконання N-Line буде доступне для всіх силових агрегатів, доступних для нового Kona. При цьому для версії N-Line з 1,6-літровим турбомотором та повним приводом передбачено “особливі налаштування рульового управління”.

Фото: Hyundai Kona та Kona N-Line 2021 модельного року / Hyundai

Кросовер запропонують з 1,6-літровим мотором на 198 кінських сил, дизелем такої ж ємності на 136 сил та м’яким гібридом потужністю у 120 сил, на основі 1-літрового мотора.

Всередині оновлено дизайн приладової панелі (10,25 дюйма) і центральної консолі, на якій прописався ще один дисплей з такою ж діагоналлю.

Нові Kona та Kona N Line з’являться у офіційних дилерів марки в Європі наприкінці цього року, а Kona Hybrid поповнить лінійку на початку наступного. У прес-релізі виробник не згадує про спортивну версію Kona N. Повністю електрична Kona також поки чекає на оновлення.

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