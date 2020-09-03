Плановое расширение линейки нового поколения люксового седана не включает двухдверные версии – от купе и кабриолета немецкий производитель решил отказаться.

Mercedes-Benz S-класса 2021 года произвел официальный дебют вчера, второго сентября, а сегодня о новинке раскрылись новые подробности. Электрифицированная версия, еще более роскошные и спортивные исполнения пополнят линейку в течение следующего года.

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PHEV-версия нового S-Class получит рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, одним электромотором и аккумулятором мощностью 28 киловатт-часов, что обеспечит пробег на чистой электроэнергии до 100 километров. Плагин-гибрид будет носить название S580e, сообщает WardsAuto. Под капотом будет 3-литровый турбоагрегат от S500, дополненный электромотором, благодаря которому мощность мотора составит 510 лошадиных сил. Гибридная версия новинки ожидается ближе к середине следующего года.

Британское издание Autocar сообщает, что ультралюксовий Mercedes-Maybach с удлиненной колесной базой немецкий производитель выведет в свет в ноябре этого года в Китае, где автомобили “Майбах” пользуются высоким спросом в последние годы. Ранее Mercedes уже объявила, что Maybach S-класс станет единственной версией модельного ряда с 6-литровым V12 битурбо. По данным Autocar, его мощность останется неизменной – 621 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Фото: Mercedes-Benz S-Class 2021 / Daimler

Производитель также подтвердил появление двух AMG-версий S-Class 2021. Модель с индексом S65 и V12 под капотом была удалена из линейки, однако Mercedes предложит S63e и S73e. Оба сочетают 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и задним электромотором. Для S63e электромотор будет иметь отдачу в 134 л. с., а общая мощность составит почти 700 л. с. исполнение S65 сможет похвастаться электромотором на 200 л. с., с которым общая производительность установки возрастет до 805 л. с. Сообщается, что у дилеров Mercedes-AMG S появятся не раньше середины следующего года.

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