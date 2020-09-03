Компания под названием Amin Noor в течение трех лет собирала неприхотливые машины из импортных комплектующих, постепенно увеличивая количество деталей собственного производства. Сейчас около 80% компонентов обеспечены собственным производством, линейка расширена до 11 моделей.

Афганская компания Amin Noor представила целый ряд небольших грузовиков и микроавтобусов, которые, как она надеется, придутся по вкусу местному рынку, где все еще преобладают подержанніе японские модели, импортируемые через Дубай.

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Фирма представила свои транспортные средства на церемонии в столице Кабуле, напоминая, что в стране, охваченной воинственным насилием и политической нестабильностью, есть компании, которые упорно работают, чтобы привлечь небольшой, но растущий средний класс.

Кроме вызовов безопасности, местный бизнес также сталкивается с дополнительным препятствием в отключении электроэнергии, которое регулярно происходит в Афганистане.

"Этот продукт имеет конкурентоспособную цену по сравнению с машинами, которые мы импортируем в Афганистан", – заявил министр экономики Мустафа Мастура агентству Reuters на церемонии.

Среди 11 моделей техники были даже полностью электрические, хотя подавляющее большинство машин оснащены дизельными моторами. На все модели объявлены цены, автомобили стоят от 1200 до 2500 долларов в эквиваленте. К этому времени фирма Amin Noor успела выпустить 200 автомобилей.

Руководитель компании Ахмад Зия Ахмадяр сказал, что следующим этапом для Amin Noor является уменьшение количества деталей, требующих импорта. "Через три года мы смогли производить до 80% деталей этих транспортных средств сами. Наша цель – собственное производство деталей, которые сейчас импортируются – двигатели, шины и оконные стекла, в течение следующих пяти или десяти лет".

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