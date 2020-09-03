Компанія під назвою Amin Noor протягом трьох років збирала невибагливі машини з імпортних комплектуючих, поступово збільшуючи кількість деталей власного виробництва. Зараз близько 80% компонентів забезпечені власним виробництвом, лінійка розширена до 11 моделей.

Афганська компанія Amin Noor представила цілий ряд невеликих вантажівок та пасажирських мікроавтобусів, які, як вона сподівається, припадуть до смаку місцевому ринку, де все ще переважають вживані японські моделі, імпортовані через Дубай.

Також цікаво: Toyota випробовує літаючий автомобіль: відео

Фірма представила свої транспортні засоби на церемонії в столиці Кабулі, нагадуючи, що в країні, охопленій войовничим насильством і політичною нестабільністю, є компанії, які наполегливо працюють, щоб залучити невеликий, але зростаючий середній клас.

Окрім викликів безпеці, місцевий бізнес також стикається з додатковою перешкодою у відключенні електроенергії, яке регулярно відбувається в Афганістані.

“Цей продукт має конкурентоспроможну ціну, порівняно з машинами, які ми імпортуємо в Афганістан”, – заявив міністр економіки Мустафа Мастур агентству Reuters на церемонії.

Серед 11 моделей техніки були навіть повністю електричні, хоча переважна більшість машин оснащені дизельними моторами. На усі моделі оголошено ціни, автомобілі коштують від 1200 до 2500 доларів в еквіваленті. До цього часу фірма Amin Noor встигла випустив 200 автомобілів.

Керівник компанії Ахмад Зія Ахмадяр сказав, що наступним етапом для Amin Noor є зменшення кількості деталей, які потребують імпорту. “Через три роки ми змогли виготовляти до 80% деталей цих транспортних засобів самі. Наша мета – власне виробництво деталей, що зараз імпортуються – двигуни, шини та віконне скло, протягом наступних п'яти або десяти років”.

Дивіться також: Грандіозний Mercedes-Benz S-Class нового покоління представлений офіційно