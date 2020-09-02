Головна особливість розкішного седана – система напівавтономного управління третого рівня самостійності. Руки на кермі тримати вже не обов'язково.

Нове покоління флагманського седана з індексом W223 – це більший, просторіший, технологічніший та розкішніший седан Mercedes-Benz S-Class.

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Компанія не розкривала ціни на новий S-клас, однак стартовий цінник на модель 2020 року становить близько 94 000 доларів за базову версію. S-клас 2021 року повинен потрапити в дилерські центри у першій половині наступного року.

Базова модель – S500 4Matic, оснащена 3-літровим 6-циліндровим двигуном потужністю 429 кінських сил. Преміальна версія, S580 4Matic, поставляється з 4-літровим 8-циліндровим двигуном з подвійним турбонаддувом і має потужність у 496 кінських сил.

Фото: Mercedes-Benz S-Class 2021 року / Daimler

“З новим поколінням моделі ми хочемо запропонувати нашим клієнтам інновації, безпеку, комфорт та якість, такого високого рівня, як ніколи раніше”, – заявив голова Daimler Ола Келленіус.

Особливості Mercedes-Benz S-Class 2021 року включають:

• Трохи довший, ширший і вищий стиль кузова, зі збільшеною на 5 см колісною базою, що забезпечує додаткове місце для пасажирів задніх крісел;

• Можливість ефірного оновлення програмного забезпечення. Це дозволяє віддалено оновити все – від інформаційно-розважальної системи до технології допомоги водієві;

• Тридцять гучномовців у системі об'ємного звучання Burmester;

• Масажні сидіння, здатні виконувати 10 різних програм;

• Нова система підвіски, здатна негайно підняти кузов автомобіля на 7 сантиметрів на кілька секунд, коли машина “розуміє”, що загрожує бокове зіткнення;

• Система доповненої реальності, яка відображає анімовані стрілки на лобовому склі, що відповідає монітору з 77-дюймовим екраном з діагоналлю;

• Великий екран у портретному стилі на центральній консолі із зворотним зв'язком;

• Голосовий помічник, який відповідає на вигук "Агов, Мерседесе". Система може розпізнавати пасажирів автомобіля за голосом, щоб персоналізувати дані та функції;

• Удосконалена система допомоги, включаючи систему, яка допоможе автомобілю уникнути наїзду на пішоходів або нерухомі предмети, при руху зі швидкістю до 110 км/год. S-Клас здатен сам керувати, гальмувати та прискорюватись у певних ситуаціях;

• Технологія автоматичного розпізнавання знаків, яка видаватиме попередження, коли водій швидко наближається до знака зупинки або червоного світлофора без ознак уповільнення.

Відомо, що новий S-Class буде доступний лише у форматі седану, одноіменні купе та кабріолет німецький виробник вирішив видалити з лінійки.

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