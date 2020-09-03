Планове розширення лінійки нового покоління люксового седана не включає дводверні версії – від купе та кабріолета німецький виробник вирішив відмовитись.

Mercedes-Benz S-класу 2021 року справив офіційний дебют учора, другого вересня, а сьогодні про новинку розкрились нові подробиці. Електрифікована версія, ще більш розкішні та спортивні виконання поповнять лінійку протягом наступного року.

Також цікаво: INKAS Mercedes-Benz G63 AMG VIP Limo це шість метрів розкоші, потужності та броні, готових до неприємностей

PHEV-версія нового S-Class отримає рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом, одним електромотором та акумулятором потужністю 28 кіловат-годин, що забезпечить пробіг на чистій електроенергії до 100 кілометрів. Плагін-гібрид носитиме назву S580e, повідомляє WardsAuto. Під капотом працюватиме 3-літровий турбоагрегат від S500, доповнений електромотором, завдяки якому потужність мотора становитиме 510 кінських сил. Гібридна версія новинки очікується ближче до середини наступного року.

Британське видання Autocar повідомляє, що ультралюксовий Mercedes-Maybach з подовженою колісною базою німецький виробник виведе в світ у листопаді цього року у Китаї, де автомобілі “Майбах” користуються високим попитом в останні роки. Раніше Mercedes вже оголосила, що Maybach S-клас стане єдиною версією модельного ряду з 6-літровим V12 бітурбо. За даними Autocar, його потужність залишиться незмінною – 621 кінських сил та 1000 Нм крутного моменту.

Фото: Mercedes-Benz S-Class 2021 / Daimler

Виробник також підтвердив появу двох AMG-версій S-Class 2021. Модель з індексом S65 та V12 під капотом була видалена з лінійки, натомість Mercedes запропонує S63e та S73e. Обидва поєднують 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом і заднім електромотором. Для S63e електромотор матиме віддачу у 134 к.с., а загальна потужність становитиме майже 700 к.с. Виконання S65 зможе похвалитись електромотором на 200 к.с., з яким загальна продуктивність установки зросте до 805 к.с. Повідомляється, що у дилерів Mercedes-AMG S з’являться не раніше середини наступного року.

Дивіться також: В Афганістані з'явився власний автовиробник з продукцією за 1200-2500 доларів