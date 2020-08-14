Кожен автомобіль будуватимуть за спецзамовленням, тому вартість броне-лімузина не названа.

Фахівці ательє INKAS представили новий броньований автомобіль на базі Mercedes-AMG G63. Цього разу, крім традиційного для фірми захисту, німецький позашляховик забезпечили додатковим комфортом та розкішним просторим салоном.

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Цей лімузин Mercedes-AMG G63 може витримати пряме попадання кулі калібру 7.62, вибух відразу двох гранат, клас захищеності авто – CEN 1063 BR6.

Фото: INKAS Mercedes-Benz G63 AMG VIP Limo / INKAS

Крісла в салоні автомобіля з подовженою колісною базою мають функції масажу, підігріву та охолодження, також вони можуть приймати горизонтальне положення. Увесь салон обтягнутий шкірою. Перегородка між заднім і переднім рядом електрична, на ній встановлений 4K-смартТВ.

Підвіска позашляховика посилена, аби витримувати збільшене навантаження, а продуктивність силового агрегату залишилась незмінною – 577 сил.

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