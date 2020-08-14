Каждый автомобиль будут собирать по спецзаказу, поэтому стоимость бронелимузина не названа.

Специалисты ателье INKAS представили новый бронированный автомобиль на базе Mercedes-AMG G63. На этот раз, кроме традиционной для фирмы защиты, немецкий внедорожник снабдили дополнительным комфортом и роскошным просторным салоном.

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Этот лимузин Mercedes-AMG G63 может выдержать прямое попадание пули калибра 7.62, взрыв сразу двух гранат, класс защищенности авто – CEN 1063 BR6.

Фото: INKAS Mercedes-Benz G63 AMG VIP Limo / INKAS

Кресла в салоне автомобиля с удлиненной колесной базой имеют функции массажа, подогрева и охлаждения, также они могут принимать горизонтальное положение. Весь салон обтянут кожей. Перегородка между задним и передним рядом электрическая, на ней установлен 4K-смартТВ.

Подвеска внедорожника усилена, чтобы выдерживать увеличенную нагрузку, а производительность силового агрегата осталась неизменной – 577 сил.

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