Tiguan X.

Нова модель купеподібного кросовера Tiguan X від SAIC-Volkswagen призначена виключно для Китаю, як і представлені раніше Teramont X і Tayron X.

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Volkswagen Tiguan X у топовому виконанні 380TSI оснащується 2-літровим турбомотором з віддачею у 220 кінських сил, однак для новинки заявлений і менш потужний 186-сильний варіант, що з’явиться пізніше. Турбомотор поєднується з семиступінчастою роботизованою коробкою передач з двома “мокрими” зчепленнями. Також відомо, що модифікація 380TSI отримає повний привід 4Motion.



За габаритами новинка близька до Tiguan L, на видовженій базі якого вона і побудована. Tiguan X має довжину 4764 міліметрів, ширину – 1859 міліметрів, 1628 міліметрів висоту та колісну базу 2791 міліметрів. Крос-купе відрізняється похилим дахом і оздобленням корми: задні ліхтарі з'єднані лінією світлодіодів, а в бампері є декоративні патрубки з хромованою окантовкою.

Фото: Volkswagen Tiguan X для Китаю / SAIC-Volkswagen



Виробництво Volkswagen Tiguan X налагодять на потужностях шанхайського підприємства SAIC-Volkswagen. За попередніми даними, ціни на новинку будуть починатися від 250 тисячі юанів – приблизно 1 млн грн.

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