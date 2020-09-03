Учора, другого вересня, французький автовиробник презентував новий Peugeot 3008, а сьогодні розсекретив і більшу модель. На ринок рестайлингова модель вийде в кінці 2020 року.

Рестайлінг для Peugeot 5008 був проведений за тим же рецептом, що й для нового 3008 – кузов позбавили майже усього хрому, котрий замінили чорним глянцевим декором та шліфованим алюмінієм, а передню частину кросовера прикрасили світлодіодними “іклами лева” та “динамічною” безрамковою решіткою радіатора.

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Оновлений Peugeot 5008 отримав нову оптику, яка буде світлодіодною для комплектацій GT/GT Pack, або за доплату. Найбільш помітна зміна на кормі – також оптика, виконана у вигляді “тривимірних пазурів” та забезпечена динамічними поворотниками.

Інтер’єр оновився менш помітно. Тут з’явився новий сенсорний дисплей з діагоналлю 10 дюймів і високою роздільною здатністю. А цифрова панель приладів на 12,3 дюйма тепер пропонує широкі можливості конфігурації на смак водія, високий контраст та якість картинки.

У кросовера з'явилось кілька нових версій оздоблення салону (комбінації текстилю, наппи і алькантари, дерева і хрому, в залежності від комплектації та опцій). На другому ряду додано два роз'єми USB. Для виконання GT доступне безрамкове салонне дзеркало.

Фото: Peugeot 5008 2021 модельного року / Peugeot

Розширено набір електронних помічників та систем безпеки для 5008. Система нічного бачення виявляє пішоходів і тварин на відстані 250 м. Автоматичне гальмування реагує на пішоходів та велосипедистів, в тому числі вночі і на швидкостях до 140 км/год. Також у списку асистентів активний моніторинг сліпих зон з підрулюванням, стеження за розміткою та краєм дороги, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go (на версіях з “автоматом”), розширений комплекс розпізнавання знаків.

Моторна лінійка залишилась від дорестайлінгової моделі. Бензинові мотори PureTech: 1.2 (130 к.с.) та 1.6 (180 к.с.). Дизелі: BlueHDi: 1.5 (130 к.с.) та 2.0 (180 к.с.). Мотори поєднуються з шестиступеневою механікою та 8-швидкісним автоматом. Версії з “автоматом” за замовчуванням отримали селектор режимів руху – Normal, Sport, Eco.

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