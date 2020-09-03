Вчера, второго сентября, французский автопроизводитель представил новый Peugeot 3008, а сегодня рассекретил и старшую модель. На рынок рестайлинговая модель выйдет в конце 2020 года.

Рестайлинг для Peugeot 5008 был проведен по тому же рецепту, что и для нового 3008 – кузов лишили почти всего хрома, который заменили черным глянцевым декором и шлифованной алюминием, а переднюю часть кроссовера украсили светодиодными "клыками льва" и "динамичной" безрамочной решеткой радиатора.

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Обновленный Peugeot 5008 получил новую оптику, которая будет светодиодной для комплектаций GT/GT Pack, или за доплату. Наиболее заметное изменение на корме – также оптика, выполненная в виде "трехмерных когтей" и обеспеченная динамическими поворотниками.

Интерьер обновился менее заметно. Здесь появился новый сенсорный дисплей с диагональю 10 дюймов и высоким разрешением. А цифровая панель приборов на 12,3 дюйма теперь предлагает широкие возможности конфигурации на вкус водителя, высокий контраст и качество картинки.

У кроссовера появилось несколько новых версий отделки салона (комбинации текстиля, наппа и алькантары, дерева и хрома, в зависимости от комплектации и опций). На втором ряду добавлены два разъема USB. Для GT доступно безрамочное салонное зеркало.

Фото: Peugeot 5008 2021 модельного года / Peugeot

Расширен набор электронных помощников и систем безопасности для 5008. Система ночного видения обнаруживает пешеходов и животных на расстоянии 250 м. Автоматическое торможение реагирует на пешеходов и велосипедистов, в том числе ночью и на скоростях до 140 км/ч. Также в списке ассистентов активный мониторинг слепых зон с подруливанием, слежением за разметкой и краем дороги, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go (на версиях с “автоматом”), расширенный комплекс распознавания знаков.

Моторная линейка осталась от дорестайлинговой модели. Бензиновые моторы PureTech: 1.2 (130 л.с.) и 1.6 (180 л.с.). Дизели: BlueHDi 1.5 (130 л.с.) и 2.0 (180 л.с.). Моторы сочетаются с шестиступенчатой ​​механикой и 8-скоростным автоматом. Версии с "автоматом" по умолчанию получили селектор режимов движения – Normal, Sport, Eco.

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