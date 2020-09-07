По сравнению с августом прошлого года спрос на легковые электромобили снизился на 11%, а по сравнению с июлем 2020 года – на 18%.

В августе украинский парк автомобилей, работающих исключительно на электротяге, пополнился 647 единицами, сообщает Укравтопром. Из этого количества легковыми были 625 авто и 22 шт. – коммерческие электромобили.

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Таким образом, по сравнению с августом прошлого года спрос на легковые электромобили в Украине снизился на 11%, а реализация коммерческих авто на электротяге обвалилась сразу на 61 процент.

По сравнению с июлем текущего года регистрации электрических автомобилей также имеют отрицательную динамику: легковые – минус 18%; коммерческие – минус 33%.

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