Голова Bosch Франц Ференбах вважає, що ЄС приховує збитки, які наносять екології електричні транспортні засоби.

Голова наглядової ради Bosch Франц Ференбах вважає, що ЄС однобоко підходить до вирішення проблеми захисту клімату, зокрема, щодо заміни бензинових і дизельних автомобілів електричними. Підхід до автомобілів з електричними двигунами він називає політикою подвійних стандартів. На думку Ференбаха, при оцінці їх впливу на екологію не враховуються викиди парникових газів при генерації електроенергії та виробництві акумуляторних батарей.

Читайте також: Електромобілі виявилися на 63% більш шкідливими, ніж автомобілі з ДВЗ

"Всім відомо, що навіть електромобілі на німецькій та європейської електроенергії не є кліматично нейтральними. Проте, вони розглядаються як автомобілі з нульовим викидом CO2, тому що законодавчий орган приховує енергетичний баланс для генерації зарядного струму", – сказав Ференбах у інтерв’ю німецькому виданню Stuttgarter Nachrichten.

Крім того, виробництва акумуляторних елементів, для яких потрібна велика кількість електроенергії, в основному знаходяться в Азії, де значна частина електроенергії виробляється вугільними електростанціями.

Також, за словами Ференбаха, до повного переходу на електричний транспорт не готова зарядна система навіть у Німеччині. Щоб до 2030 року досягти встановленої німецьким урядом мети у мільйон зарядних точок, необхідно встановлювати 2000 зарядок на тиждень. До того ж для забезпечення електромобілів не вистачає відновлюваної електроенергії та ємностей для виробництва акумуляторних елементів. Все це говорить про те, що встановлені ЄС строки повної відмови від ДВЗ не реалістичні.

Читайте також: Попит на електромобілі продовжує падати

На думку Ференбаха, традиційні двигуни внутрішнього згорання можуть бути не менш екологічними за електричні. Голова наглядової ради Bosch виступає за широкомасштабний перехід економіки на водневе паливо. На його думку, це дозволить зробити ДВЗ безпечними для клімату.